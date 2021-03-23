Европа уничтожила отношения с Россией – Лавров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. О непростых отношениях России и ЕС Лавров рассказал после переговоров с китайским коллегой Ван И.

"На западном фронте у нас пока без перемен, на Востоке – очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", – отметил Лавров.

Впрочем, Москва готова восстанавливать связи с Евросоюзом, если в Брюсселе решат "устранить возникшую аномалию", добавил Лавров.

Противоречия между ЕС и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Брюссель обновил антироссийские санкции, в МИД назвали их "тупиковым и неправовым путем", пообещав симметрично ответить. Более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: в Кремле уверены, что политика санкций против Москвы все равно не достигает цели.

Почему испортились отношения России с Европой

Напомним, Евросоюз ввел новые санкции против России в начале марта. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Это сказывается не лучшим образом на двусторонних отношениях, пояснял тогда Лавров.

По его словам, ЕС "сознательно разрушил практически всю инфраструктуру" отношений и продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на юго-востоке Украины и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. РФ тогда обвинили во вмешательстве, ЕС и США ввели против нее санкции. Москва в ответ взяла курс на импортозамещение и не раз подчеркивала , что "разговаривать на языке санкций контрпродуктивно".

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