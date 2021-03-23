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Европа уничтожила отношения с Россией – Лавров
23.03.2021 11:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. О непростых отношениях России и ЕС Лавров рассказал после переговоров с китайским коллегой Ван И.
"На западном фронте у нас пока без перемен, на Востоке – очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", – отметил Лавров.
Впрочем, Москва готова восстанавливать связи с Евросоюзом, если в Брюсселе решат "устранить возникшую аномалию", добавил Лавров.
Противоречия между ЕС и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Брюссель обновил антироссийские санкции, в МИД назвали их "тупиковым и неправовым путем", пообещав симметрично ответить. Более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: в Кремле уверены, что политика санкций против Москвы все равно не достигает цели.
Почему испортились отношения России с Европой
Напомним, Евросоюз ввел
© Sputnik / Григорий Сысоев
По его словам, ЕС "сознательно разрушил практически всю инфраструктуру" отношений и продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на юго-востоке Украины и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. РФ тогда обвинили во вмешательстве, ЕС и США ввели против нее санкции. Москва в ответ взяла курс на импортозамещение и
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Лишь единичные страны остались в Евросоюзе, которые руководствуются национальными интересами и сохраняют отношения с Москвой, считает глава МИД РФ.
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