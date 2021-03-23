ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Европа уничтожила отношения с Россией – Лавров

23.03.2021 11:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. О непростых отношениях России и ЕС Лавров рассказал после переговоров с китайским коллегой Ван И.

"На западном фронте у нас пока без перемен, на Востоке – очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", – отметил Лавров.

Впрочем, Москва готова восстанавливать связи с Евросоюзом, если в Брюсселе решат "устранить возникшую аномалию", добавил Лавров.

Противоречия между ЕС и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Брюссель обновил антироссийские санкции, в МИД назвали их "тупиковым и неправовым путем", пообещав симметрично ответить. Более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: в Кремле уверены, что политика санкций против Москвы все равно не достигает цели.

Почему испортились отношения России с Европой

Напомним, Евросоюз ввел новые санкции против России в начале марта. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Это сказывается не лучшим образом на двусторонних отношениях, пояснял тогда Лавров. 

© Sputnik / Григорий Сысоев
НАТО вынуждает Россию активизировать защиту – Песков

По его словам, ЕС "сознательно разрушил практически всю инфраструктуру" отношений и продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на юго-востоке Украины и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. РФ тогда обвинили во вмешательстве, ЕС и США ввели против нее санкции. Москва в ответ взяла курс на импортозамещение и не раз подчеркивала, что "разговаривать на языке санкций контрпродуктивно".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лишь единичные страны остались в Евросоюзе, которые руководствуются национальными интересами и сохраняют отношения с Москвой, считает глава МИД РФ.
 
Новости дня
Новости политики
 
Госдепартамент США требует освободить всех политзаключенных в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by