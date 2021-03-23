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Лукашенко: у меня нет "золотого дна"
23.03.2021 12:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. В моих интересах не угробить государство, заявил белорусский лидер во время посещения Минского производственного кожевенного объединения.
Ранее на сервисе Youtube вышел фильм о резиденциях, которые якобы принадлежат Александру Лукашенко. Видео вышло в тренды и набрало несколько миллионов просмотров.
В свою очередь глава государства пообещал журналистам показать, как на самом деле выглядит его резиденция изнутри, а единственным дворцом, который у него есть он назвал домик "семь на восемь", где вырос с мамой. "Все остальное принадлежит государству", - заверил он.
"Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна", нет ничего - все вранье, это картинки", - считает президент.
Александр Лукашенко считает, что "мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы". Только исходя из вышесказанного он и готов оказывать поддержку проектам и предприятиям.
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На стриминговом сервисе Youtube ранее появился фильм о дворцах белорусского лидера, которые у него якобы имеются.
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