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Минск призывает Вашингтон объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси

23.03.2021 14:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Телефонный разговор министра иностранных дел нашей страны с советником госсекретаря США состоялся по инициативе американской стороны. Актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе обмен послами, обсуждены в прагматичном ключе. Владимир Макей и Дерек Шолле согласились с необходимостью развития диалога, при этом констатировали наличие существенных разногласий в двусторонних отношениях. В связи с высказанным Шоле рядом озабоченностей Владимир Макей акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство и обратил внимание, что ряд заявлений американской стороны сделаны как под копирку. Глава МИД Беларуси предостерег собеседника от желания воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы нашей страны. 
 
 
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Телефонный разговор министра иностранных дел нашей страны с советником госсекретаря США состоялся по инициативе американской стороны. Актуальные вопросы...
 
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