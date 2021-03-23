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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск призывает Вашингтон объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси Телефонный разговор министра иностранных дел нашей страны с советником госсекретаря США состоялся по инициативе американской стороны. Актуальные вопросы...

Телефонный разговор министра иностранных дел нашей страны с советником госсекретаря США состоялся по инициативе американской стороны. Актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе обмен послами, обсуждены в прагматичном ключе. Владимир Макей и Дерек Шолле согласились с необходимостью развития диалога, при этом констатировали наличие существенных разногласий в двусторонних отношениях. В связи с высказанным Шоле рядом озабоченностей Владимир Макей акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство и обратил внимание, что ряд заявлений американской стороны сделаны как под копирку. Глава МИД Беларуси предостерег собеседника от желания воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы нашей страны.