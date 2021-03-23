|
Минск призывает Вашингтон объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси
23.03.2021 14:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTТелефонный разговор министра иностранных дел нашей страны с советником госсекретаря США состоялся по инициативе американской стороны. Актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе обмен послами, обсуждены в прагматичном ключе. Владимир Макей и Дерек Шолле согласились с необходимостью развития диалога, при этом констатировали наличие существенных разногласий в двусторонних отношениях. В связи с высказанным Шоле рядом озабоченностей Владимир Макей акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство и обратил внимание, что ряд заявлений американской стороны сделаны как под копирку. Глава МИД Беларуси предостерег собеседника от желания воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы нашей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телефонный разговор министра иностранных дел нашей страны с советником госсекретаря США состоялся по инициативе американской стороны. Актуальные вопросы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)