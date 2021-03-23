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Россия готова "зеркально" ответить Болгарии за дипломатов – Захарова
23.03.2021 14:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар - Sputnik. Россия оставляет за собой право на "зеркальные" меры в ответ на действия властей Болгарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне МИД Болгарии потребовал у посольства РФ в Софии, чтобы оба дипломата покинули страну в течение 72 часов. Ранее Генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства по поводу шпионажа в пользу России. По версии болгарских правоохранителей, два гражданина РФ "осуществляли нерегламентированную" разведку.
"В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры", - заявила Захарова.
Также официальный представитель МИД РФ пояснила, что демарш такого рода болгарские власти предпринимают уже в пятый раз за последние полтора года. При этом ни разу не были предоставлены какие-либо доказательства.
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
"Данному шагу предшествовала шумная кампания, когда прокуратура Болгарии выступила с "разоблачением" в местных силовых госструктурах группы лиц, якобы работавших на Россию", - напомнила она.
И добавила, что именно тогда была подготовлена почва для выдворения дипломатов. Захарова призывала официальную Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", так как это наносит ущерб в том числе и самой Болгарии.
"Пора вернуться к конструктивной двусторонней повестке, которая является для российско-болгарских отношений гораздо более естественной", - подчеркнула Захарова.
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Два российских дипломата из посольства в Софии были объявлены в Болгарии "persona nоn grata".
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