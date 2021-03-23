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В Беларуси создадут ассоциацию производителей и потребителей кожсырья

23.03.2021 22:53 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Качество сырья и варианты модернизации обсудили сегодня на Минском кожевенном производстве во время посещения его главой государства.

Александр Лукашенко ознакомился с технологическим процессом, образцами продукции и готовыми изделиями. Причем, как это часто бывает, отклонился от предложенного на месте маршрута и обошел все цеха. Вопросов немало: как изменилась работа после модернизации? И что сделано после предыдущего посещения?

Оперативное совещание о перспективах кожевенной отрасли 

Все это обсуждали на оперативном совещании. Кожевенное производство и животноводческая отрасль в целом - важнейшие направления экономики, загубить их нельзя. Задача номер один - использовать свое сырье. Высокий импорт - одна из проблем отрасли. Те же отечественные производители обуви не жалуют белорусскую кожу. Всего в стране около 80 предприятий, которые используют это сырье в своем производстве. Несколько лет назад на заводе в Гатове провели масштабную модернизацию, но цели, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были. Правительство выступило с предложением о приватизации завода, чтобы таким образом решить проблемы. Однако глава государства категорически против этого решения.

Президент пообщался с трудовым коллективом 

От кадровых решений отдельных руководителей спасла пандемия - условия работы были в этот период сложнее. В противном случае некоторым пришлось бы остаться без портфелей. По итогам визита на предприятие приняты конкретные решения. Глава государства поручил сформировать своеобразную ассоциацию. 

В Беларуси создадут ассоциацию производителей и потребителей кожсырья

В нее войдут мясокомбинаты - поставщики кожсырья, переработчики и предприятия - потребители кожи. Производители кожаных изделий должны сориентировать завод на выпуск продукции, в которой они нуждаются,  которая бы их устраивала по всем параметрам, чтобы в итоге перейти на потребление отечественного сырья. Принимать те или иные меры по защите собственного рынка будут аккуратно, чтобы не навредить партнерским отношениям с другими государствами. 

А. Лукашенко о перспективах кожевенной отрасли: никто не откажется от натуральной кожи 

Работники завода также спросили Александра Лукашенко, не планируем ли мы поддержать тренд некоторых европейских стран в пользу искусственных материалов. Но Беларусь не откажется от производства изделий из натуральной кожи. 

Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется 

Обсудили и вопросы пенсионного обеспечения: новых решений в этом плане в стране не предвидится. Затронули вакцинацию и тему исторической памяти. По итогам поездки приняты конкретные решения. Спрос и впредь будет жестким. Глава государства пообещал побывать на предприятии в Гатове снова в начале следующего года.
 
 
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Качество сырья и варианты модернизации обсудили сегодня на Минском кожевенном производстве во время посещения его главой государства. Александр Лукашенко...
 
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