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Кто такой Александр Зингман, которого задержали в Конго?

24.03.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня телеграм-каналы облетело видео задержания в аэропорту Конго бизнесмена Александра Зингмана. Местные СМИ пишут, что его обвиняют в поставках оружия.

Как пишет африканское издание Daily Maverick, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой. Сообщается, что бизнесмен не смог объяснить причину своего нахождения в Конго, однако после задержания на полицию оказывалось давление со стороны правительств Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве. Кроме того, неназванные источники уверены в том, что Зингман прилетал в Конго для продажи оружия бывшему президенту страны.

В 2019 году Александр Зингман стал почетным консулом Зимбабве в Минске, а чем занимался выяснил телеканал «Белсат» в своем большом расследовании. Уже тогда говорилось о возможных сделках с оружием, которое вместе или вместо техники МАЗ, МТЗ и МЗКТ продают белорусские компании в Африку.

Африканские СМИ называют Александра Зингмана главным бенефициаром зарегистрированной в ОАЭ компании Aftrade DMCC (занимается поставками белорусской техники МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Гомсельмаш, МЗКТ в Африку). Гендиректор Aftrade DMCC — Олег Водчиц, бывший заместитель гендиректора «Промагролизинг», по информации «Еврорадио», был задержан вместе с Зингманом.

Как написал сегодня Николай Халезин, Зингмана также подозревают в торговле золотом и драгоценными камнями.

«Чаще всего Зингман путешествует по миру на своем самолете EMBRAER S.A., EMB-135BJ, и это очень важный факт, поскольку именно с частными джетами ряда бизнесменов спецслужбы связывают нелегальную перевозку из африканских стран контрабандного золота и драгоценных камней. Не исключено, что именно на одной из подобных операций Зингмана и взяли спецслужбы Конго», - предполагает Халезин.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня телеграм-каналы облетело видео задержания в аэропорту Конго бизнесмена Александра Зингмана. Местные СМИ пишут, что его обвиняют в поставках оружия.
 
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