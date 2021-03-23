Кто такой Александр Зингман, которого задержали в Конго?

Сегодня телеграм-каналы облетело видео задержания в аэропорту Конго бизнесмена Александра Зингмана. Местные СМИ пишут, что его обвиняют в поставках оружия.

Как пишет африканское издание Daily Maverick, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой. Сообщается, что бизнесмен не смог объяснить причину своего нахождения в Конго, однако после задержания на полицию оказывалось давление со стороны правительств Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве. Кроме того, неназванные источники уверены в том, что Зингман прилетал в Конго для продажи оружия бывшему президенту страны.

В 2019 году Александр Зингман стал почетным консулом Зимбабве в Минске, а чем занимался выяснил телеканал «Белсат» в своем большом расследовании. Уже тогда говорилось о возможных сделках с оружием, которое вместе или вместо техники МАЗ, МТЗ и МЗКТ продают белорусские компании в Африку.

Африканские СМИ называют Александра Зингмана главным бенефициаром зарегистрированной в ОАЭ компании Aftrade DMCC (занимается поставками белорусской техники МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Гомсельмаш, МЗКТ в Африку). Гендиректор Aftrade DMCC — Олег Водчиц, бывший заместитель гендиректора «Промагролизинг», по информации « Еврорадио », был задержан вместе с Зингманом.

Как написал сегодня Николай Халезин, Зингмана также подозревают в торговле золотом и драгоценными камнями.