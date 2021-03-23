|
Кто такой Александр Зингман, которого задержали в Конго?
24.03.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня телеграм-каналы облетело видео задержания в аэропорту Конго бизнесмена Александра Зингмана. Местные СМИ пишут, что его обвиняют в поставках оружия.
Как
В 2019 году Александр Зингман стал почетным консулом Зимбабве в Минске, а чем занимался
Африканские СМИ
Как написал сегодня Николай Халезин, Зингмана также подозревают в торговле золотом и драгоценными камнями.
«Чаще всего Зингман путешествует по миру на своем самолете EMBRAER S.A., EMB-135BJ, и это очень важный факт, поскольку именно с частными джетами ряда бизнесменов спецслужбы связывают нелегальную перевозку из африканских стран контрабандного золота и драгоценных камней. Не исключено, что именно на одной из подобных операций Зингмана и взяли спецслужбы Конго», -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня телеграм-каналы облетело видео задержания в аэропорту Конго бизнесмена Александра Зингмана. Местные СМИ пишут, что его обвиняют в поставках оружия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)