МИД Польши сделал заявление по поводу задержания Анжелики Борис

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси, это было связано с задержанием главы незарегистрированного Союза поляков Анжелики Борис, сообщается на сайте польского ведомства.

В заявлении было отмечено, что внешнеполитическое ведомство Польши несогласно с задержанием Борис.

"Представитель белорусской дипломатии получил недвусмысленное сообщение о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства", - говорится в сообщении на сайте МИД Польши.

Там указано, что работа Союза поляков направлена на распространение польской культуры и образования. Арест Анжелики Борис наносит удар по отношениям между странами, отметили во внешнеполитическом ведомстве Польши.

В МИД призвали освободить президента Союза поляков Беларуси и положить конец преследованиям представителей польского меньшинства.

Задержание Анжелики Борис

Главу незарегистрированного Союза поляков Беларуси задержали во вторник вечером в Гродно.

"Еду в Ленинский РУВД", - написала она на своей страничке в соцсетях.

Борис могли задержать по подозрению в нарушении правил проведения массового мероприятия.

Два союза

Союз поляков Беларуси — польская организация, которая не зарегистрирована в республике официально. Она существует параллельно с признанным властями аналогичным объединением.

Раскол Союза произошел в 2005 году. На съезде организации была избрана председателем Анжелика Борис, а ее соперник Тадеуш Кручковский выборы проиграл. Итоги голосования не были признаны Минюстом Беларуси, власти инициировали проведение повторного съезда.

Некоторые члены Союза поляков не согласились с данным решением, в результате и появился официально признанный Союз поляков - в марте его руководителем был избран Александр Сонгин.