ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Польши сделал заявление по поводу задержания Анжелики Борис

24.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси, это было связано с задержанием главы незарегистрированного Союза поляков Анжелики Борис, сообщается на сайте польского ведомства.

В заявлении было отмечено, что внешнеполитическое ведомство Польши несогласно с задержанием Борис. 

"Представитель белорусской дипломатии получил недвусмысленное сообщение о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства", - говорится в сообщении на сайте МИД Польши.

Там указано, что работа Союза поляков направлена на распространение польской культуры и образования. Арест Анжелики Борис наносит удар по отношениям между странами, отметили во внешнеполитическом ведомстве Польши.

В МИД призвали освободить президента Союза поляков Беларуси и положить конец преследованиям представителей польского меньшинства.

Задержание Анжелики Борис

Главу незарегистрированного Союза поляков Беларуси задержали во вторник вечером в Гродно.

"Еду в Ленинский РУВД", - написала она на своей страничке в соцсетях.

Борис могли задержать по подозрению в нарушении правил проведения массового мероприятия.

Два союза

Союз поляков Беларуси — польская организация, которая не зарегистрирована в республике официально. Она существует параллельно с признанным властями аналогичным объединением.

Раскол Союза произошел в 2005 году. На съезде организации была избрана председателем Анжелика Борис, а ее соперник Тадеуш Кручковский выборы проиграл. Итоги голосования не были признаны Минюстом Беларуси, власти инициировали проведение повторного съезда.

Некоторые члены Союза поляков не согласились с данным решением, в результате и появился официально признанный Союз поляков - в марте его руководителем был избран Александр Сонгин.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешнеполитическое ведомство призвало белорусские власти освободить главу непризнанного в стране объединения и "положить конец преследованиям польского...
 
Новости дня
Новости политики
 
В Беларуси создадут ассоциацию производителей и потребителей кожсырья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by