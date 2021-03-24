ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Военное положение отменили в Армении

24.03.2021 10:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Парламент Армении отменил военное положение, которое было введено в стране с 27 сентября 2020 года.

За принятие законопроекта проголосовали 118 депутатов, 1 был против и 1 воздержался.

Инициатива принадлежит оппозиционным фракциям. Снятие военного положения позволит провести в республике внеочередные выборы. Они будут назначены в том случае, если армянские законодатели дважды не изберут премьер-министра после отставки действующего главы правительства. В таком случае Никол Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.

Проект оппозиции об отмене военного положения был отклонен парламенсткой комиссией по вопросам обороны и безопасности. Там предлагали дождаться соответствующей инициативы правительства. Но оппозиция внесла проект решения на рассмотрение заседания парламента.

По Конституции Армении в период военного положения запрещено не только проведение выборов, но также запрещено вынесение со стороны парламентских коалиций вотума недоверия главе правительства.

© Sputnik / Алексей Куденко
Пашинян озвучил потери Армении в Карабахе

Ранее оппозиционные депутаты заявляли, что власти преднамеренно затягивают отмену военного положения, чтобы не дать парламенту инициировать отставку премьера. Оппозиция добивается ухода Никола Пашиняна - она обвиняет его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.

Напомним, что военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года как раз из-за эскалации конфликта в Карабахе. Власти соседнего Азербайджана отменили режим военного положения еще 12 декабря.

Кроме того, в стране продолжается острый политический кризис. Как заявлял премьер-министр страны, лучшим выходом из него будут парламентские выборы.

Кризис в Армении

Очередной политический кризис разгорелся в Армении после комментария премьера Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба ВС Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну.

Представители вооруженных сил Армении сделали заявление, содержавшее требование об отставке самого Пашиняна. Премьер-министр назвал это попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция возвела баррикады и организовала палаточный лагерь у здания парламента, заявляя, что к переговорам они не готовы, и настаивают на отставке Пашиняна.

YouTube / Минобороны России
Тонны боеприпасов продолжают взрывать в Нагорном Карабахе - видео

Конфликт в Нагорном Карабахе

Боевые действия в  Карабахе начались в конце сентября 2020 года. Стороны конфликта предприняли несколько попыток подписать мирный договор, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября: Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших.

Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе сейчас размещены российские миротворцы. Военнослужащие РФ осуществляют круглосуточное дежурство в пунктах пропуска на главной транспортной артерии региона. Для контроля режима прекращения огня миротворцы оборудовали 27 наблюдательных пунктов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В период военного положения в стране запрещено не только проведение выборов, но также вынесение вотума недоверия главе правительства.
 
Новости дня
Новости политики
 
За организацию протестов в Беларуси осуждены уже 87 человек – Генпрокуратура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by