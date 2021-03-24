Военное положение отменили в Армении

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Парламент Армении отменил военное положение, которое было введено в стране с 27 сентября 2020 года.

За принятие законопроекта проголосовали 118 депутатов, 1 был против и 1 воздержался.

Инициатива принадлежит оппозиционным фракциям. Снятие военного положения позволит провести в республике внеочередные выборы. Они будут назначены в том случае, если армянские законодатели дважды не изберут премьер-министра после отставки действующего главы правительства. В таком случае Никол Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.

Проект оппозиции об отмене военного положения был отклонен парламенсткой комиссией по вопросам обороны и безопасности. Там предлагали дождаться соответствующей инициативы правительства. Но оппозиция внесла проект решения на рассмотрение заседания парламента.

По Конституции Армении в период военного положения запрещено не только проведение выборов, но также запрещено вынесение со стороны парламентских коалиций вотума недоверия главе правительства.

Ранее оппозиционные депутаты заявляли, что власти преднамеренно затягивают отмену военного положения, чтобы не дать парламенту инициировать отставку премьера. Оппозиция добивается ухода Никола Пашиняна - она обвиняет его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.

Напомним, что военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года как раз из-за эскалации конфликта в Карабахе. Власти соседнего Азербайджана отменили режим военного положения еще 12 декабря.

Кроме того, в стране продолжается острый политический кризис. Как заявлял премьер-министр страны, лучшим выходом из него будут парламентские выборы .

Кризис в Армении

Очередной политический кризис разгорелся в Армении после комментария премьера Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба ВС Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну.

Представители вооруженных сил Армении сделали заявление, содержавшее требование об отставке самого Пашиняна. Премьер-министр назвал это попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция возвела баррикады и организовала палаточный лагерь у здания парламента, заявляя, что к переговорам они не готовы, и настаивают на отставке Пашиняна.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Боевые действия в Карабахе начались в конце сентября 2020 года. Стороны конфликта предприняли несколько попыток подписать мирный договор, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября: Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших.

Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе сейчас размещены российские миротворцы. Военнослужащие РФ осуществляют круглосуточное дежурство в пунктах пропуска на главной транспортной артерии региона. Для контроля режима прекращения огня миротворцы оборудовали 27 наблюдательных пунктов.

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