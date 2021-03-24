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Военное положение отменили в Армении
24.03.2021 10:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. Парламент Армении отменил военное положение, которое было введено в стране с 27 сентября 2020 года.
За принятие законопроекта проголосовали 118 депутатов, 1 был против и 1 воздержался.
Инициатива принадлежит оппозиционным фракциям. Снятие военного положения позволит провести в республике внеочередные выборы. Они будут назначены в том случае, если армянские законодатели дважды не изберут премьер-министра после отставки действующего главы правительства. В таком случае Никол Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.
Проект оппозиции об отмене военного положения был отклонен парламенсткой комиссией по вопросам обороны и безопасности. Там предлагали дождаться соответствующей инициативы правительства. Но оппозиция внесла проект решения на рассмотрение заседания парламента.
По Конституции Армении в период военного положения запрещено не только проведение выборов, но также запрещено вынесение со стороны парламентских коалиций вотума недоверия главе правительства.
© Sputnik / Алексей Куденко
Ранее оппозиционные депутаты заявляли, что власти преднамеренно затягивают отмену военного положения, чтобы не дать парламенту инициировать отставку премьера. Оппозиция добивается ухода Никола Пашиняна - она обвиняет его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.
Напомним, что военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года как раз из-за эскалации конфликта в Карабахе. Власти соседнего Азербайджана отменили режим военного положения еще 12 декабря.
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Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе сейчас размещены российские миротворцы. Военнослужащие РФ осуществляют круглосуточное дежурство в пунктах пропуска на главной транспортной артерии региона. Для контроля режима прекращения огня миротворцы оборудовали 27 наблюдательных пунктов.
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В период военного положения в стране запрещено не только проведение выборов, но также вынесение вотума недоверия главе правительства.
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