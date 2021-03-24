За организацию протестов в Беларуси осуждены уже 87 человек – Генпрокуратура

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Один из осужденных был признан невменяемым, суд применил к нему "принудительные меры безопасности и лечения", сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

"Практика надзора за законностью досудебного производства и судебных решений по уголовным делам об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, участии в них подтверждает неизбежность наступления ответственности для тех, кто посягает на порядок управления и безопасность граждан", – говорится в сообщении.

Санкция статьи 342 УК РБ подразумевает организацию групповых действий, "грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти", либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления. За это может грозить штраф, арест, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Пресс-служба Генпрокуратуры приводит и конкретный пример. Речь про четверых человек, которые "будучи недовольными ходом и результатами прошедших выборов" с 9 августа по 4 ноября 2020 года на территории Минска и Минской области организовали мероприятия по сбору активных и пассивных участников нарушения общественного порядка.

"Склонили их к конкретным противоправным действиям и ими руководили. Для совместного сговора, планирования деятельности, а также приискания и привлечения новых лиц обвиняемые использовали ресурсы сети Интернет, администрировали Telegram-каналы", – говорится в сообщении.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления СК и после изучения в Генпрокуратуре направлено в суд для определения подсудности.

Протесты после выборов в Беларуси

После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, более 80% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах страны они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

Как заявлял в феврале глава КГБ Иван Тертель, ситуация в стране стабилизирована, пик протестов пройден. При этом, по его словам, "заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти действия, которые были раньше".

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