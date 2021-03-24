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Президент посетил кожевенное производство

Президент пообщался с трудовым коллективом





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси создадут ассоциацию производителей и потребителей кожсырья Такое решение было принято накануне во время визита Главы государства на кожевенное производство в Гатове. Несколько лет назад там провели масштабную...

Такое решение было принято накануне во время визита Главы государства на кожевенное производство в Гатове. Несколько лет назад там провели масштабную модернизацию, но цели, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были., чтобы таким образом решить проблемы.Однако Глава государства категорически против этого решения. Альтернатива - так называемый союз поставщиков, переработчиков и кожевенных предприятий, чтобы в итоге увеличить потребление отечественного сырья. Принимать те или иные меры по защите собственного рынка будут аккуратно, чтобы не навредить партнерским отношениям с другими государствами.От кадровых решений отдельных руководителей спасла пандемия. Условия работы были в этот период сложнее. В противном случае некоторым пришлось бы остаться без портфелей. Спрос и впредь будет жестким. Глава государства пообещал побывать на предприятии в Гатове снова в начале следующего года., что, несмотря на тренд в ряде европейских стран, Беларусь не откажется от производства изделий из натуральной кожи. Обсудили и другие вопросы, так, новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется, а на здоровье экономить не будут. Уже через неделю в стране начнется производство вакцины от COVID-19 по российским технологиям.