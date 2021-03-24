|
В Беларуси создадут ассоциацию производителей и потребителей кожсырья
24.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTТакое решение было принято накануне во время визита Главы государства на кожевенное производство в Гатове. Несколько лет назад там провели масштабную модернизацию, но цели, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были.
Президент посетил кожевенное производствоОднако Глава государства категорически против этого решения. Альтернатива - так называемый союз поставщиков, переработчиков и кожевенных предприятий, чтобы в итоге увеличить потребление отечественного сырья. Принимать те или иные меры по защите собственного рынка будут аккуратно, чтобы не навредить партнерским отношениям с другими государствами.
Президент пообщался с трудовым коллективом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение было принято накануне во время визита Главы государства на кожевенное производство в Гатове. Несколько лет назад там провели масштабную...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)