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В Беларуси создадут ассоциацию производителей и потребителей кожсырья

24.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Такое решение было принято накануне во время визита Главы государства на кожевенное производство в Гатове. Несколько лет назад там провели масштабную модернизацию, но цели, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были. Правительство выступило с предложением о приватизации завода, чтобы таким образом решить проблемы. 

Президент посетил кожевенное производство

Однако Глава государства категорически против этого решения. Альтернатива - так называемый союз поставщиков, переработчиков и кожевенных предприятий, чтобы в итоге увеличить потребление отечественного сырья. Принимать те или иные меры по защите собственного рынка будут аккуратно, чтобы не навредить партнерским отношениям с другими государствами. 

Президент пообщался с трудовым коллективом

В Беларуси создадут ассоциацию производителей и потребителей кожсырья

От кадровых решений отдельных руководителей спасла пандемия. Условия работы были в этот период сложнее. В противном случае некоторым пришлось бы остаться без портфелей. Спрос и впредь будет жестким. Глава государства пообещал побывать на предприятии в Гатове снова в начале следующего года. Во время общения с сотрудниками завода Президент рассказал, что, несмотря на тренд в ряде европейских стран, Беларусь не откажется от производства изделий из натуральной кожи. Обсудили и другие вопросы, так, новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется, а на здоровье экономить не будут. Уже через неделю в стране начнется производство вакцины от COVID-19 по российским технологиям.  
 
 
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Такое решение было принято накануне во время визита Главы государства на кожевенное производство в Гатове. Несколько лет назад там провели масштабную...
 
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В Беларуси создадут ассоциацию производителей и потребителей кожсырья
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