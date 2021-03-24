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Что за митинги прошли возле посольств в Минске

24.03.2021 12:35 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пикеты людей с государственными флагами прошли возле посольств Украины и США в Минске 23 марта, за два дня до Дня Воли. Мероприятия снимало госТВ, а участники из украинского посольства пошли в здание БРСМ.

Сообщается, что возле посольства США люди в масках (и некоторые – в очках) держали плакаты с надписями «Нет оправдания нацизму», «Байден, крепче держись за перила», «Цветные революции в Беларуси не пройдут».

В американском дипконсульстве прокомментировали собрание людей, отметив, что, если белорусские власти позволили этим демонстрантам собраться и критиковать США возле посольства, то данные права должны распространяться на всех белорусов. Заявление было опубликовано в Twitter посольства США в Беларуси.

К посольству Украины 23 марта также пришли люди с госфлагами. Эти были несколько человек, окруженных журналистами государственных СМИ. Митингующие держали плакаты «Евромайдан бренд Украины», плакат президента Украины Владимира Зеленского с надписью «Украина - мировая соросиная ферма».

К ним вышел посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, который попытался пообщаться с собравшимися. Однако его слова никто не слушал, митингующие громко требовали не вмешиваться во внутренние дела Беларуси и скандировали: «Украина, прекрати войну». На слова дипломата собравшиеся не обращали внимания.

Дипломат напомнил, что после прошлогодних президентских выборов в Беларуси, результаты которых Украина не признала, политические отношения между странами поставлены на паузу. Но, чтобы не повредить людям, украинская сторона пытается поддерживать определенный уровень торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Кизим рассказал, что митинг снимал один из телеканалов ГосТВ, а участники «акции» после ее проведения направились в здание, где находится городской комитет БРСМ (Киселева, 24), передает TUT.BY.

По словам дипломата, эти факты дают основания говорить, что митинг был не спонтанной, а спланированной акцией. Он также обратил внимание на то, что по законодательству Беларуси на проведение митингов нужно получать разрешения местных властей.

 
Теги: Минск
 
 
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Пикеты людей с государственными флагами прошли возле посольств Украины и США в Минске 23 марта, за два дня до Дня Воли. Мероприятия снимало госТВ, а участники из...
 
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