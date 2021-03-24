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В Украине поймали шпиона из Беларуси

24.03.2021 15:13 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Гражданин Беларуси «осуществлял разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности Украины».

Об этом сообщает сайт СБУ 24 марта.

Там отмечают, что гражданин Беларуси был задержан на территории Волынской области.

«Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно был направлен на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности», - говорится в сообщении.

Есть документы о том, что фигурант не только собирал разведывательную информацию, но и искал каналы для переправки оружия и товаров двойного назначения через госграницу.

«Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь», - говорится в тексте.

Гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 114 (Шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

На опубликованном видео - человек с размытым лицом рассказывает о белорусских спецслцжбах и заданиях, поставленных ими.

В КГБ Беларуси от комментариев отказались. «Там комментировать нечего», - заявил БелаПАН официальный представитель ведомства Андрей Ярош.

 
 
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Гражданин Беларуси «осуществлял разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности Украины».
 
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