Турция считает вопрос с покупкой С-400 закрытым

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что вопрос с покупкой Анкарой российских комплексов противовоздушной обороны С-400 закрыт.

Переговоры глав ведомств США и Турции состоялись на полях встречи министров иностранных дел государств – членов НАТО, прошедшей в Брюсселе.

"Мы снова напомнили ему (Блинкену – Sputnik), почему Турция купила С-400 в РФ. Комплексы закуплены, и теперь этот вопрос закрыт", – заявил Чавушоглу.

Поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию начались в июле 2019 года. Это вызвало кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. США требовали отказаться от данной сделки и купить взамен С-400 американские комплексы Patriot. При этом Штаты пригрозили задержать либо отменить реализацию Турции истребителей пятого поколения F-35, а также ввести санкции. В свою очередь в Анкаре не стали идти на уступки и продолжили вести переговоры о покупке дополнительной партии С-400.

Читайте также:

Второму полку С-400 в Турции быть, Patriot и Eurosam – под вопросом

Проблемы США в Турции: почему Анкара не слышит Вашингтон?

Видеофакт: Путину доложили о поставке комплексов С-400 в Турцию