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Турция считает вопрос с покупкой С-400 закрытым

24.03.2021 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что вопрос с покупкой Анкарой российских комплексов противовоздушной обороны С-400 закрыт.

© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Переговоры глав ведомств США и Турции состоялись на полях встречи министров иностранных дел государств – членов НАТО, прошедшей в Брюсселе.

"Мы снова напомнили ему (Блинкену – Sputnik), почему Турция купила С-400 в РФ. Комплексы закуплены, и теперь этот вопрос закрыт", – заявил Чавушоглу.

Поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию начались в июле 2019 года. Это вызвало кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. США требовали отказаться от данной сделки и купить взамен С-400 американские комплексы Patriot. При этом Штаты пригрозили задержать либо отменить реализацию Турции истребителей пятого поколения F-35, а также ввести санкции. В свою очередь в Анкаре не стали идти на уступки и продолжили вести переговоры о покупке дополнительной партии С-400.

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Теги: Минск
 
 
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Глава турецкого МИД рассказал Блинкену, почему республика приобрела С-400 и почему считает ситуацию исчерпанной.
 
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