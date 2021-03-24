На поиски фактов нарушений прав человека в Беларуси просят миллионы долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Совет ООН по правам человека принял резолюцию с призывом о расследовании нарушений прав человека в Беларуси.

В среду на сессии СПЧ была рассмотрена резолюция по Беларуси, ее инициаторами выступили страны Евросоюза. Документ был представлен Португалией от имени ЕС. В резолюции утверждается, в Беларуси продолжаются грубые нарушения прав человека в связи с президентскими выборов в августе прошлого года.

За принятие резолюции выступили 20 стран. Семь, включая Россию, высказались против. Еще 20 членов СПЧ пожелали воздержаться при голосовании, среди них – Армения и Узбекистан.

Вместе с тем, Беларусь, Китая и Россия представили свои поправки к резолюции, но они не были приняты.

В частности, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что "проект резолюции по Беларуси, равно как и односторонние принудительные меры, введенные Западом против Минска, нацелены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в стране, на оказание давления на власти руками совета". По его словам, ЕС "решил открыто задействовать" СПЧ для вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Постпред Беларуси в Женеве Юрий Амбразевич в своем выступлении на оценил резолюцию как "новую попытку вмешательства во внутренние дела". По словам дипломата, эта резолюция "будет примером очередного манипулирования ООН со стороны западных государств в их геополитических целях". Амбразевич уверен, что принимая резолюцию, СПЧ и его члены "становятся заложниками стремления Евросоюза поддержать отдельные оппозиционные силы Беларуси, которые добиваются отстранения от власти законно избранного президента".

Деньги на расследование

В принятом документе, в частности, содержится призыв к верховному комиссару ООН по правам человека "всесторонне изучить все сообщения о нарушениях прав человека, совершенных в Беларуси с 1 мая 2020 года, включая возможные гендерные аспекты таких нарушений, установить факты и обстоятельства, связанные с предполагаемыми нарушениями, а также собирать, сводить воедино, сохранять и анализировать информацию и свидетельства с целью содействия привлечению виновных к правосудию и обеспечению справедливости для жертв и, по возможности, выявлению тех, кто несет за это ответственность".

При этом Минск призывают обеспечить управлению верховного комиссара ООН по правам человека полный и транспарентный доступ.

Управление верховного комиссара (УВКПЧ ООН) по просьбе СПЧ должно представить актуальные данные по Беларуси на 48-й сессии, а на 49-й - всеобъемлющий письменный доклад о ситуации в республике.

В резолюции напрямую не говорится о необходимости создания спецмиссию по поиску фактов нарушений прав человека в стране. Однако в сопроводительных документах к резолюции содержится заявление об изменении бюджета для УВКПЧ ООН и выделении на 2021 и первый квартал 2022 года свыше 2,5 миллиона долларов на финансирование миссии по поиску фактов нарушений прав человека в республике.