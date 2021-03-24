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Кремль считает незаконными канадские санкции против России

24.03.2021 19:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Москва предпримет ответные меры в связи с санкциями Канады против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Канадский МИД в среду объявил о рестрикциях по отношению к девяти чиновникам: главе ФСБ Александру Бортникову, главе ФСИН Александру Калашникову, первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко, генпрокурору Игорю Краснову, заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко и Павлу Попову, начальнику управления президента Андрею Ярину, главе Росгвардии Виктору Золотову и полпреду президента в Сибири Сергею Меняйло.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле канадские санкции считают незаконными, а в ответ на вопрос о том, предпримет ли РФ зеркальные меры ответил утвердительно.

МИД Канады объяснил введение санкций ухудшением ситуации с правами человека в России. Решение, принятое ведомством, связано с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, отмечается в коммюнике.

Санкции против России

Ранее о новых санкциях против России объявили сначала власти Евросоюза, а затем и США. В частности, Брюссель включил в санкционный список генпрокурора Игоря Краснова, главу СК РФ Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. 

В американский "черный список" попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". 

Введение новых санкций эксперты связывают с "делом Навального". 

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главное доказательство абсурдности происходящего – это то, что США возложили на себя роль борца с химическим оружием. Хотя Россия свои обязательства выполнила еще несколько лет назад, а сами США так его и не уничтожили.

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Теги: Минск
 
 
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В среду МИД Канады объявил о том, что вводит рестрикции против девяти российских чиновников из-за ситуации с правами человека.
 
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