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МИД: Беларусь не нуждается в назиданиях Евросоюза

24.03.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь не нуждается в назиданиях Евросоюза, который пытается рассказать ее гражданам, как им жить в своей стране. Такой ответ прозвучал в комментарии МИД Беларуси на резолюцию Совета ООН по правам человека о ситуации в республике. Минск назвал это очередным фарсом на тему "осуждаем Беларусь", разыгранным Евросоюзом. Причем, штампуются такие, с позволения сказать, документы с завидной регулярностью и плодовитостью.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси: "Мы точно обойдемся без таких назиданий. А новую "хотелку" ЕС в виде свежеиспеченной резолюции СПЧ ООН постигнет та же участь, что и мандат специального докладчика СПЧ по ситуации с правами человека в Беларуси: никому, кроме своих хозяев, она не будет нужна".

МИД: неужели ООН некуда тратить средства?

Анатолий Глаз обратил внимание на то, что решение СПЧ было принято против правил процедуры - меньшинством, а не большинством голосов. К тому же эта одиозная резолюция будет стоить бюджету ООН больше 2,5 млн долларов. И пойдут они на оплату зарплат и путешествий персонала.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь не нуждается в назиданиях Евросоюза, который пытается рассказать ее гражданам, как им жить в своей стране. Такой ответ прозвучал в комментарии МИД...
 
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