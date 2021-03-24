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ООН проголосовала за расследование событий после выборов в Беларуси, Минск негодует
25.03.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года.
Резолюция принята
«Мы должны продемонстрировать поддержку народу Беларуси и привлечь к ответственности виновных в тяжелых нарушениях прав человека, чтобы положить конец порочному кругу безнаказанности», - заявила от имени ЕС Руи Масейра, представитель Португалии, которая сейчас в рамках ротации председательствует в европейском блоке. Именно ЕС ранее инициировал продвижение этой резолюции по Беларуси.
Совет принял резолюцию двадцатью голосами «за». Представители 7 стран, включая Россию, высказались «против», еще 20 – воздержались,
В документе говорится о необходимости расследовать жестокое подавление белорусскими властями массовых протестов, участники которых не согласны с объявленной Центризбиркомом страны победы на выборах авторитарного лидера Александра Лукашенко.
Официальный Минск негодует
У официального Минска не получилось убедить участников заседания проголосовать против, поэтому его представители сделали несколько быстрых заявлений, направленных на дискредитацию принятой революции.
Так, постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич посчитал, что большинство членов совета документ не поддержали.
«Беларусь благодарна государствам, которые не поддерживают антибелорусскую инициативу ЕС и не голосовали за резолюцию. Таких большинство в Совете», - заявил белорусский дипломат.
Он также привел довольно странный аргумент в свою поддержку: предложил сложить население тех страны, которые проголосовали «за» и «против» и таким образом оценить поддержку Беларуси.
«Беларусь оценивает принятие очередной резолюции СПЧ ООН как необоснованное внимание к нашей стране, искусственно навязанное Совету группой западных стран. Правительство не считает себя связанным положениями этой резолюции», - считает Амбразевич.
По его мнению, «резолюция по Беларуси принята в нарушение полномочий Совета»,
МИД Беларуси назвал принятый документ очередной резолюцией «из числа тех, которые Совет ООН по правам человека штампует под давлением отдельных стран Запада».
«Скорее всего, мы в очередной раз стали свидетелями фарса на тему «осуждаем Беларусь», разыгранного Евросоюзом, который инициировал резолюцию и лоббировал ее принятие», - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
По его словам, «резолюция будет стоить бюджету ООН больше двух с половиной миллионов долл. США ($2,562,900) в течение одного года»,
«Мы точно обойдемся без таких назиданий», - уверен Глаз.
Резолюция запускает механизм ООН по расследованию преступлений против человечности в Беларуси
Диаметрально противоположная оценка резолюции у оппозиции. В частности штаб Светланы Тихановской сообщил: «СПЧ ООН принял важную резолюцию по Беларуси, которая запускает механизм ООН по расследованию и документированию преступлений против человечности в Беларуси».
Итоги расследования станут основой для честного и независимого суда в новой Беларуси, а также для уголовных дел по международной юрисдикции,
В документе также содержатся призывы свободных выборов, диалога с демократическим движением и взаимодействия с ОБСЕ, освобождения политзаключенных, осуждение пыток, насильственных исчезновений, похищений, произвольного выдворения политических оппонентов из Беларуси, арестов, произвольного лишения жизни, а также акты сексуального и гендерного насилия.
«Это важная, сильная и своевременная резолюция. Теперь у Верховного комиссара по правам человека ООН есть мандат, чтобы помочь нам в решении кризиса. Мы продолжим сотрудничать с правозащитниками, СПЧ, Офисом Верховного комиссара и всеми структурами ООН, чтобы вернуть верховенство закона в Беларуси, а всех виновных в нарушении прав человека привлечь к ответственности», - заявила Светлана Тихановская.
В свою очередь, Евросоюз подчеркнул, что отстаивание демократических принципов и прав человека не является вмешательством во внутренние дела государства.
Перед принятием резолюции правозащитники из Amnesty International призвали к действиям по защите прав участников мирных протестов. Одновременно они выразили обеспокоенность по поводу возможности разгона ОМОНом новых продемократических выступлений, намеченных на 25 марта по случаю Дня Воли.
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Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года....
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