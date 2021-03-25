Гонения? Против Союза поляков возбудили уголовное дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анжелики Борис, главы Союза поляков Беларуси. В ведомстве полагают, что Союз занимался разжиганием национальной вражды.

В сообщении прокуратуры говорится о том, что не имеющий регистрации Союз поляков с с 2018 года по настоящее время в Гродно и других населенных пунктах проводили незаконные массовые мероприятия с привлечением несовершеннолетних. В мероприятиях принимали участие несовершеннолетние, на них проводилось чествование участников «антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». Генпрокуратура полагает, что Союз поляков преследовал цель «реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа».

Сегодня же силовики пришли домой к директору общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской, а также к журналисту, члену неофициального Союза поляков в Беларуси (СПБ) Анджея Почобута. Его жена сообщила, что дома проводят обыск неизвестные в балаклавах.

Напомним, что 23 марта в Гродно задержали главу незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. В отношении нее начат административный процесс по статье 24.23 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» из-за «определенных действий, совершенных несколько дней назад».