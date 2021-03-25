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Гонения? Против Союза поляков возбудили уголовное дело
25.03.2021 11:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анжелики Борис, главы Союза поляков Беларуси. В ведомстве полагают, что Союз занимался разжиганием национальной вражды.
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Сегодня же силовики пришли домой к директору общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской, а также к журналисту, члену неофициального Союза поляков в Беларуси (СПБ) Анджея Почобута. Его жена сообщила, что дома проводят обыск неизвестные в балаклавах.
Напомним, что 23 марта в Гродно
24 марта Министерство иностранных дел Польши
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анжелики Борис, главы Союза поляков Беларуси. В ведомстве полагают, что Союз занимался разжиганием...
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