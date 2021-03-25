Лукашенко: Приморский край давний и перспективный партнер Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Приморский край - давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке, сказал белорусский лидер во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко во Дворце Независимости, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, российский губернатор уделяет большое внимание сотрудничеству с Беларусью. При этом он отметил, что республика является надежным партнером Приморья, чему свидетельствует успешная реализация совместных проектов.

"Приморский край - давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке", - особо подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он отметил, что развитию сотрудничества "не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию у нас и у вас".

За нами дело не станет

"События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь", - констатировал глава государства.

После чего поблагодарил губернатора Приморского края и уже бывшего посла России Дмитрия Мезенцева за поддержку, которую они оказали Беларуси.

"За нами дело не станет", - пообещал Александр Лукашенко.

Причем он отметил, что Владивосток находится далеко, но он не чужой для Беларуси. "Наше отечество от Бреста дол Владивостока так и осталось. Как бы кто-то не трепыхался – это наше отечество", - сказал белорусский лидер.

По его мнению, так распорядилась жизнь, что теперь на этом огромном пространстве существуют отдельные суверенные государства.

Сохранить товарооборот

Белорусский лидер констатировал, что товарооборот в прошлом году просел на несколько миллионов долларов.

"Но январь этого года говорит о том, что мы в состоянии не только выйти на тот уровень нашего экономического взаимодействия, но и превзойти его. По-моему в три раза превысили (товарооборот - Sputnik) к январю (2020 года - Sputnik). Неплохо будет если мы сохраним эти темпы", - отметил Лукашенко.

"Беларусь готова предложить продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, развития пассажирского транспорта", - подчеркнул президент.

После чего напомнил, что власти в республике не вводили локдаунов, поэтому предприятия работали без перерывов. Поэтому есть все возможности поставить на нужды Приморья все, что необходимо российскому региону.

"Мы заинтересованы вам поставлять не только машиностроительную продукцию, но и продукты питания, в которых Приморье традиционно нуждалось. Готовы по нашим технологиям (опыт по Сахалину уже есть) создавать соответствующие объекты по все направлениям", - предложил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание на готовность белорусской стороны строить в Приморье любые объекты под ключ. "Мы готовы поделиться опытом по любым направлениям, которые вас интересуют", - сказал президент.

В завершение он заверил Олега Кожемяко, что если между сторонами есть какие-то неразрешенные вопросы, то их можно решить не выходя из зала.

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