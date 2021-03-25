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США поддержали создание платформы по сбору преступлений Беларуси
25.03.2021 13:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают создание Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB).
Как сообщает посольство США в Минске, создание независимого и беспристрастного механизма для сбора и хранения доказательств серьезных нарушений прав человека и злоупотреблений в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси и последующим насильственным подавлением протестов белорусскими властями — еще один шаг в направлении налаживания диалога.
Однако первый шаг к диалогу – немедленное освобождение всех политических заключенных и прекращение репрессий против всех граждан, полагают там.
Напомним, что накануне Совет ООН по правам человека
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Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают создание Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB).
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