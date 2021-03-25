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США поддержали создание платформы по сбору преступлений Беларуси

25.03.2021 13:13 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают создание Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB).

Как сообщает посольство США в Минске, создание независимого и беспристрастного механизма для сбора и хранения доказательств серьезных нарушений прав человека и злоупотреблений в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси и последующим насильственным подавлением протестов белорусскими властями — еще один шаг в направлении налаживания диалога. 

Однако первый шаг к диалогу – немедленное освобождение всех политических заключенных и прекращение репрессий против всех граждан, полагают там.

Напомним, что накануне Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года. Перед принятием резолюции правозащитники из Amnesty International призвали к действиям по защите прав участников мирных протестов. Одновременно они выразили обеспокоенность по поводу возможности разгона ОМОНом новых продемократических выступлений, намеченных на 25 марта по случаю Дня Воли.

 
 
 

 
Теги: Минск
 
 
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Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают создание Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB).
 
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