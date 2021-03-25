США поддержали создание платформы по сбору преступлений Беларуси

Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают создание Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB).

Как сообщает посольство США в Минске, создание независимого и беспристрастного механизма для сбора и хранения доказательств серьезных нарушений прав человека и злоупотреблений в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси и последующим насильственным подавлением протестов белорусскими властями — еще один шаг в направлении налаживания диалога.

Однако первый шаг к диалогу – немедленное освобождение всех политических заключенных и прекращение репрессий против всех граждан, полагают там.