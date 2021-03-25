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Эстония, Латвия и Литва обновили "белорусский санкционный список"
25.03.2021 14:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар - Sputnik. Страны Балтии опубликовали обновленный список в отношении ряда граждан Беларуси, в который вошли чиновники, представители силовых структур.
Как следует из сообщения, размещенного на сайте МИД Эстонии, в этот список добавлены еще 118 белорусских чиновников, сотрудников правоохранительных органов и судов. Всего в "белорусском санкционном списке" теперь 277 человек.
"В знак солидарности с белорусским народом, празднующим Дзень Волi, Эстония, Латвия, Литва сегодня ввели запрет на поездки еще 118 человек из правоохранительных и судебных органов режима, ответственных за систематическое подавление продемократического движения", - написала глава эстонского МИД Ева-Мария Лийметс на страничке в соцсети Twitter.
Среди белорусских граждан, которым запрещен въезд в эти страны, начальник 3-го управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич, сын начальника минского ОМОН Артем Балаба, руководитель областного ОМОН Сергей Белькевич, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова и ее супруг, сотрудник ГУБОПиК Денис Чемоданов, официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
© Sputnik / Виктор Толочко
В настоящее время в этом списке президент Беларуси Александр Лукашенко, его сын Виктор, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор Андрей Швед, бывший генеральный прокурор Александр Конюк, председатель КГБ Иван Тертель, бывший руководитель КГБ Валерий Вакульчик, глава МВД Иван Кубраков, бывший глава МВД Юрий Караев, глава ЦИК Ермошина, секретарь ЦИК Елена Дзюмухайло, глава ФПБ Михаил Орда, бывший депутат и главврач первой минской больницы Дмитрий Шевцов.
Санкции ЕС
Напомним, что в феврале ЕС сообщил о
Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси:
В феврале Евросоюз также принял решение о том, что
В белорусском МИД по этому поводу
Санкции в отношении некоторых белорусских граждан ввели и США. В американский санкционный список попали 43 белорусских чиновника, среди которых высокопоставленные лица из сферы юстиции, командующие и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые "совершили противоправные действия в отношении мирных демонстрантов", отдельные судьи, сотрудники прокуратуры и работники образовательных учреждений.
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Властями стран принято решение запретить 118 гражданам Беларуси въезд в балтийские страны на неопределенный срок.
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