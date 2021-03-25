Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар - Sputnik. Страны Балтии опубликовали обновленный список в отношении ряда граждан Беларуси, в который вошли чиновники, представители силовых структур.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте МИД Эстонии, в этот список добавлены еще 118 белорусских чиновников, сотрудников правоохранительных органов и судов. Всего в "белорусском санкционном списке" теперь 277 человек.

"В знак солидарности с белорусским народом, празднующим Дзень Волi, Эстония, Латвия, Литва сегодня ввели запрет на поездки еще 118 человек из правоохранительных и судебных органов режима, ответственных за систематическое подавление продемократического движения", - написала глава эстонского МИД Ева-Мария Лийметс на страничке в соцсети Twitter.

Среди белорусских граждан, которым запрещен въезд в эти страны, начальник 3-го управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич, сын начальника минского ОМОН Артем Балаба, руководитель областного ОМОН Сергей Белькевич, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова и ее супруг, сотрудник ГУБОПиК Денис Чемоданов, официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

В настоящее время в этом списке президент Беларуси Александр Лукашенко, его сын Виктор, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор Андрей Швед, бывший генеральный прокурор Александр Конюк, председатель КГБ Иван Тертель, бывший руководитель КГБ Валерий Вакульчик, глава МВД Иван Кубраков, бывший глава МВД Юрий Караев, глава ЦИК Ермошина, секретарь ЦИК Елена Дзюмухайло, глава ФПБ Михаил Орда, бывший депутат и главврач первой минской больницы Дмитрий Шевцов.

Санкции ЕС

Напомним, что в феврале ЕС сообщил о подготовке очередного - четвертого пакета - санкций в отношении Беларуси.

Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября , третий - 17 декабря . Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

В феврале Евросоюз также принял решение о том, что санкции будут продлены до следующего года.

В белорусском МИД по этому поводу заявили , что подготовили ответ на очередные ограничительные меры ЕС.

Санкции в отношении некоторых белорусских граждан ввели и США. В американский санкционный список попали 43 белорусских чиновника, среди которых высокопоставленные лица из сферы юстиции, командующие и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые "совершили противоправные действия в отношении мирных демонстрантов", отдельные судьи, сотрудники прокуратуры и работники образовательных учреждений.

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