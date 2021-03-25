ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором российского региона

25.03.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Нацеленность на проекты, дающие результат. Гости из Приморского края сегодня в белорусской столице.  

Беларусь - Россия: успех межрегионального сотрудничества

Президент Александр Лукашенко  встретился с губернатором российского региона Олегом Кожемяко. Экономические связи Беларуси с этим давним и перспективным партнером на Дальнем Востоке крепнут. Не помешала и пандемия, хотя  цифры товарооборота успели немного просесть. Но показатели января - шанс не только выйти на прежний уровень взаимодействия, но и превзойти его. Реализован ряд  совместных проектов. У сторон есть стремление и дальше наращивать  не только взаимную торговлю, но и  охватывать новые сферы и направления. 

Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором российского региона


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы вместе нацелены на конкретный результат. И нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию ни у нас, ни у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь".

Направления сотрудничества с Приморским краем

Среди ключевых направлений взаимодействия -  машиностроение и поставки продовольствия. У российского региона есть интерес к наработкам и технологиям белорусской строительной отрасли. В частности, по  привлечению наших  специалистов к проектированию и возведению жилья,  объектов социальной сферы. Олег Кожемяко пригласил белорусского лидера лично побывать в Приморском крае в сентябре. К слову, осенью во Владивостоке откроется и Белорусский торговый дом. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацеленность на проекты, дающие результат. Гости из Приморского края сегодня в белорусской столице.   Беларусь - Россия: успех межрегионального сотрудничества ...
 
Новости дня
Новости политики
 
Гонения? Против Союза поляков возбудили уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by