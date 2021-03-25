ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва, Латвия и Эстония вводят новые санкции против властей Беларуси

25.03.2021 14:45 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МИД Латвии опубликовал новый санкционный список, в который вошло еще 118 человек, имеющих отношение к репрессиям в Беларуси. Данный список в ближайшее время будет принят Эстонией и Литвой.

В новый санкционный список внесены сотрудники органов внутренних дел и юстиции, в том числе регионального уровня.

«Указанные должностные лица принимали участие в насильственном подавлении мирных протестов после непризнанных Европейским Союзом выборов президента 9 августа 2020 года», — сообщает МИД Латвии.

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва вместе с другими странами Евросоюза продолжит работу по освобождению политических заключенных, прекращению репрессий и проведению демократических выборов.

«Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель», — сказал Науседа.

Что касается санкционного списка Латвии, то лицам из него будет запрещено въезжать в Страны Балтии. Сейчас в санкционный список Латвии внесены 277 должностных лиц из Беларуси, среди которых начальник 3-го управления ГУБОПиК Михаил Бедункевич, начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова и др. Ранее МИД Латвии запретил въезд на территорию своей страны главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и известному кикбексеру Дмитрию Шакуте.

Светлана Тихановская ранее заявляла, что санкционные списки должны пополнить судьи, которые выносили наиболее резонансные приговоры по делам, имеющим очевидный политический подтекст.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Латвии опубликовал новый санкционный список, в который вошло еще 118 человек, имеющих отношение к репрессиям в Беларуси. Данный список в ближайшее время будет...
 
Новости дня
Новости политики
 
Эстония, Латвия и Литва обновили "белорусский санкционный список"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by