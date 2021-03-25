Литва, Латвия и Эстония вводят новые санкции против властей Беларуси

МИД Латвии опубликовал новый санкционный список, в который вошло еще 118 человек, имеющих отношение к репрессиям в Беларуси. Данный список в ближайшее время будет принят Эстонией и Литвой.

В новый санкционный список внесены сотрудники органов внутренних дел и юстиции, в том числе регионального уровня.

«Указанные должностные лица принимали участие в насильственном подавлении мирных протестов после непризнанных Европейским Союзом выборов президента 9 августа 2020 года», — сообщает МИД Латвии.

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва вместе с другими странами Евросоюза продолжит работу по освобождению политических заключенных, прекращению репрессий и проведению демократических выборов.

«Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель», — сказал Науседа.

Что касается санкционного списка Латвии, то лицам из него будет запрещено въезжать в Страны Балтии. Сейчас в санкционный список Латвии внесены 277 должностных лиц из Беларуси, среди которых начальник 3-го управления ГУБОПиК Михаил Бедункевич, начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова и др. Ранее МИД Латвии запретил въезд на территорию своей страны главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и известному кикбексеру Дмитрию Шакуте.