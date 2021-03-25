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Польша намерена предложить Литве и Латвии совместные санкции против Беларуси
25.03.2021 15:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Польша собирается предложить Литве и Латвии ввести совместные экономические санкции в отношении Беларуси, заявил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Решение связано с последними событиями вокруг незарегистрированного в Беларуси Союза поляков.
Матеуш Моравецкий сказал, что предложит литовским и латвийским партнерам ограничить товарооборот с Беларусью, что должно показать: поляки могут ответить не только по дипломатическим каналам, но и с помощью конкретных экономических шагов.
Незарегистрированный Союз поляков
Генеральная прокуратура Беларуси сообщила в четверг о том, что
Несколькими днями ранее Анжелика Борис была задержана за нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий. Накануне, в среду,
По данным Генпрокуратуры, Борис и ее соратники с 2018 года в Гродно и других населенных пунктах области организовали и провели "ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества". На мероприятия привлекались несовершеннолетние
МИД Польши
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Решение связано с последними событиями вокруг незарегистрированного в Беларуси Союза поляков. Руководитель Союза задержана, возбуждено уголовное дело.
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