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Польша намерена предложить Литве и Латвии совместные санкции против Беларуси

25.03.2021 15:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Польша собирается предложить Литве и Латвии ввести совместные экономические санкции в отношении Беларуси, заявил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Решение связано с последними событиями вокруг незарегистрированного в Беларуси Союза поляков.

Матеуш Моравецкий сказал, что предложит литовским и латвийским партнерам ограничить товарооборот с Беларусью, что должно показать: поляки могут ответить не только по дипломатическим каналам, но и с помощью конкретных экономических шагов.

Незарегистрированный Союз поляков

Генеральная прокуратура Беларуси сообщила в четверг о том, что возбуждено уголовное дело в отношении главы незарегистрированного Союза Анжелики  Борис "и иных лиц" в связи с действиями, направленными на разжигание национальной и религиозной вражды.

Несколькими днями ранее Анжелика Борис была задержана за нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий. Накануне, в среду, суд дал ей 15 суток.

По данным Генпрокуратуры, Борис и ее соратники с 2018 года в Гродно и других населенных пунктах области организовали и провели "ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества". На мероприятия привлекались несовершеннолетние

МИД Польши выразил несогласие с задержанием Анжелики Борис, заявив, что действия белорусских властей противоречат их международным обязательствам по защите национальных меньшинств и двусторонним договоренностям по защите польского меньшинства.

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Решение связано с последними событиями вокруг незарегистрированного в Беларуси Союза поляков. Руководитель Союза задержана, возбуждено уголовное дело.
 
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