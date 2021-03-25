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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы вместе нацелены на конкретный результат. И нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию ни у нас, ни у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь".

Направления сотрудничества с Приморским краем

А. Лукашенко пригласили побывать в Приморском крае России

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов Нацеленность на проекты, дающие результат. Гости из Приморского края сегодня в белорусской столице. Беларусь - Россия: успех межрегионального сотрудничества ...

Нацеленность на проекты, дающие результат. Гости из Приморского края сегодня в белорусской столице.Беларусь - Россия: успех межрегионального сотрудничестваПрезидент Александр Лукашенко встретился с губернатором российского региона Олегом Кожемяко. Экономические связи Беларуси с этим давним и перспективным партнером на Дальнем Востоке крепнут. Не помешала и пандемия, хотя цифры товарооборота успели немного просесть. Но показатели января - шанс не только выйти на прежний уровень взаимодействия, но и превзойти его. Реализован ряд совместных проектов. У сторон есть стремление и дальше наращивать не только взаимную торговлю, но и охватывать новые сферы и направления.Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов. Они проверены в деле во время чрезвычайной ситуации в регионе.Среди ключевых направлений взаимодействия - машиностроение и поставки продовольствия. У российского региона есть интерес к наработкам и технологиям белорусской строительной отрасли. В частности, по привлечению наших специалистов к проектированию и возведению жилья, объектов социальной сферы. Беларусь готова предложить потребителям Приморского края продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, развития пассажирского транспорта.Олег Кожемяко пригласил белорусского лидера лично побывать в Приморском крае в сентябре. К слову, осенью во Владивостоке планируется открытие и Белорусского торгового дома.