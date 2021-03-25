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Президент встретился с послом Казахстана
25.03.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTО развитии отношений Беларуси и Казахстана шла речь на сегодняшней встрече Президента с послом этой страны Аскаром Бейсенбаевым. Сделано немало по линии Минск - Нур-Султан, а также на евразийском интеграционном треке. Страны настроены на развитие торговли и промышленной кооперации. Сейчас правительства работают над дорожной картой сотрудничества на ближайшие годы. Это стимулирует торговлю, несмотря на последствия пандемии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Очень многого мы достигли за последние годы и в плане интеграции, особенно по линии ЕАЭС, и в плане двусторонних отношений, и в торговле, и в кооперации, - подчеркнул глава государства. - Конечно, хотелось бы, чтобы это была более глубокая кооперация, чтобы объемы нам расширять. Мы готовы к тому, чтобы больше загружать производство, создавать сборочные производства, загружать те, которые есть. Словом, правительствам есть над чем работать. Было бы неплохо, если бы визит президента Казахстана в Беларусь, отложенный из-за пандемии, состоялся. Это было бы хорошим толчком к дальнейшему развитию отношений".
Казахстан по объему белорусского экспорта - в десятке основных торговых партнеров. По итогам года товарооборот Беларуси и Казахстана прибавил к уровню 2019-го более 92%. Среди основных позиций экспорта в Казахстан - техника, мясо-молочная продукция, сахар, мебель и лекарства.
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О развитии отношений Беларуси и Казахстана шла речь на сегодняшней встрече Президента с послом этой страны Аскаром Бейсенбаевым. Сделано немало по линии Минск -...
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