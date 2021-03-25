Президент о сотрудничестве с Приморским краем: Мы нацелены на конкретный результат

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Вектор на укрепление взаимовыгодного сотрудничества. Партнерство с ближайшими союзниками на интеграционном пространстве с Россией и Казахстаном стало ключевой темой встреч во Дворце Независимости. Нашим отношениям не может помешать ни пандемия, ни политическая турбулентность, отметил Президент в разговоре с губернатором Приморского края. Эта мысль стала ключевой и на встрече с послом Казахстана в Беларуси. За последние годы страны очень многого достигли, и было бы алогичным вести себя по-другому в развитии наших отношений. Работа исключительно в практическое русло, нацеленность на проекты, дающие результат и выгоду для обеих сторон. Но обо всем по порядку. Потребителям Приморья Беларусь готова предложить свою продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, развития пассажирского транспорта. Большой интерес к сотрудничеству в строительной отрасли.



Один из проектов и вовсе обещает стать цитата: "проектом двух президентов". Старт в апреле. О знаковом и перспективном партнерстве Беларуси и Приморского края - Вероника Бута.

Испытание ледяным дождем



Ноябрь прошлого года жители Приморского края вспоминают с содроганием сердца. Непогода 5 месяцев вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. 73 населенных пункта (или более 180 тыс. человек) остались без света. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации.



Белорусская техника пришлась кстати. Был резерв, о котором не вспоминали целых пять лет, но все двигатели завелись. Экстренно попросили о новой партии. Заключив контракт в ноябре, в начале декабря три десятка машин уже вышли на улицы Владивостока.



В ближайшие два года регион планирует закупить у нас еще 400 единиц. Как говорится, проверено на деле.



Приморье выбирает белорусскую технику



Сейчас думают о приобретении бульдозеров. Договариваются в цене. С белорусской техникой во Владивостоке на ты уже более 15 лет. В парке около 100 машин. Лишняя единица точно лишней не будет, показал минувший год.



Губернатор Приморского края с визитом в Минске



Мы готовы поставлять в регион все необходимое - будь-то это техника, продукты питания или технологии.



В качестве "Сделано в Беларуси" губернатор Приморья не сомневается. Как еще объяснить, что он частый наш гость. Минувший визит - всего полгода назад. Олег Кожемяко уделяет большое внимание сотрудничеству с нашей страной уже много лет. Сперва, как глава Амурской области, потом и как губернатор Сахалинской. "Двойные стандарты" - это точно не про него!





Президент не без гордости отметит: экономические связи Беларуси с этим давним и перспективным партнером на Дальнем Востоке крепнут. Вопреки или благодаря. Не важно, но так будет и впредь. Владивосток далеко, но он нам не чужой.



Президент о сотрудничестве с Приморским краем: Мы нацелены на конкретный результат



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы вместе нацелены на конкретный результат. И нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию у нас и у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь", - сказал Глава государства. "Я, прежде всего, хочу поблагодарить как гражданина России вас и посла Российской Федерации (Дмитрий Мезенцев, который недавно стал госсекретарем Союзного государства. - Прим. БЕЛТА), он никогда бывшим для нас не станет, за ту поддержку, которую вы всегда оказываете Беларуси. За нами дело не станет. Приморский край - давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и осталось. Как бы кто не трепыхался, это наше Отечество. Есть суверенные уже, независимые государства на огромном этом пространстве, так распорядилась жизнь, но это наша земля".

Беларусь - Россия: успех межрегионального сотрудничества



Уже есть чем гордиться в нашей истории сотрудничества. Подтвердили стремление и дальше наращивать не только взаимную торговлю, но и охватывать новые сферы и направления. Тут, как говорится, на любой вкус.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы не вводили никаких локдаунов, наши предприятия работали, и неплохо работали, бесперебойно. Сегодня мы располагаем всеми возможностями, чтобы поставить для нужд Приморья все, что вам нужно. Что мы можем, вы хорошо знаете. Мы заинтересованы поставлять вам не только машиностроительную продукцию, но и продукты питания, в которых Приморье всегда традиционно нуждалось. И готовы по нашим технологиям (у нас опыт уже есть по Сахалину) создавать соответствующие объекты по всем направлениям".

Белорусы помогут возродить сельское хозяйство в Приморье



Договорились: белорусы помогут возродить в Приморье сельское хозяйство. Студентов старших вузов направят на обучение в наши университеты, после и на практику. Вернутся на родину они уже готовыми высококлассными специалистами.



Экспорт нашей сельхозпродукции в этот регион в 2020 году вырос почти на 70 %. Беларусь - страна молочная и мясная, Приморье - картофельное. Олег Кожемяко не сомневается: нам по пути. Отлично друг друга дополняем. Новинки вскоре могут появиться на прилавках магазинов Приморского края.



Сотрудничество Беларуси и Приморья - тот случай, когда не стыдно. Да, минувший год немного просел. Но вряд ли для кого-то это станет новостью. Горячий во всех смыслах 2020-й недобрал 2 млн долларов в наших отношениях с этим российским регионом. Но начало года дает повод для оптимизма.

2020 г. - $ 17,2 млн

2019 г. - $ 19,2 млн



Старт действительно был хороший. Договоренности нынешнего визита в копилку тоже добавят.



Белорусы реализуют проект двух президентов

Доверяют и белорусским строителям. Иначе такой грандиозный проект, как культурный центр во Владивостоке, им бы не доверили. Здание, которое начнут возводить под ключ наши специалисты уже в апреле, станет одним из символов новой России и настоящим украшением для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Еще бы! В одном месте экспозиции Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея и театральная Мариинская сцена. В августе Приморская сцена Мариинки, анонсирует губернатор, приедет с гастролями в Минск.



Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России: "Если это будет сделано белорусскими строителями, это станет значительным вкладом. Это проект двух президентов, действительно история на века, когда мы сможем видеть там, во Владивостоке, форпосте России на Дальнем Востоке, такое великолепное архитектурное строение, которое будет привлекать туристов. Александр Григорьевич дал добро на то, чтобы белорусские строители этим занялись".

Направления сотрудничества с Приморским краем



Такие визиты российских делегаций незамеченными не остаются, это точно. Каждая встреча - это всегда новые знакомства, зачастую контракты и рукопожатия на перспективу.



Например, нужно заменить во Владивостоке лифты. Как минимум почти три сотни. Могилевский завод уже в этом году поставил 40.



Перспективны и инфраструктурные проекты. Многие приморцы, к слову, имеют белорусские корни, в регионе всегда рады землякам.

Приморцы с белорусскими корнями



Белорусская кровь течет и в одном из членов делегации. Виктор Пинский родом... нет, не из Пинска, а из Лиды, там провел юность. Признается: по дому, конечно, скучает. А потому первым делом воспользовался возможностью проведать малую родину. Не без боли в сердце следил за событиями второй половины непростого 2020-го.

А. Лукашенко пригласили в Приморский край России

Губернатор пригласил белорусского лидера лично побывать в Приморском крае в сентябре. К слову, осенью во Владивостоке планируется открытие и Белорусского торгового дома. Пока о красоте Приморского края будет напоминать парусник "Надежда", "пришвартованный" во Дворце Независимости. Губернатор вернется домой тоже не с пустыми руками: на память о встрече панно из мореного дуба, которому несколько сотен лет. И конфеты. Правда, продегустирует гость их не скоро - у губернатора пост.