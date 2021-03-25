Байден собирается баллотироваться на второй срок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Президент США Джозеф Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2024 году.

"Мой ответ – да. Я планирую баллотироваться на второй срок", – сказал он на своей первой публичной пресс-конференции.

Байден стал президентом Штатов по итогам выборов, прошедших осенью минувшего года. Представитель Демократической партии одержал победу над экс-президентом и республиканцем Дональдом Трампом, который был хозяином Белого дома с января 2017 года.

Байден является 46-м президентом США, в должность он вступил 20 января 2021 года на торжественной церемонии, прошедшей в Вашингтоне.

Согласно американским законам глава государства в стране избирается на четыре года и может находиться в данной должности не более двух сроков – ограничение было введено в 1947 году для исключения установления в стране диктатуры. Последним президентом США, который управлял государством два срока, был Барак Обама, покинувший Белый дом в 2017-м.

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