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Россия готовит ответ на санкции Канады - МИД

26.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Россия ответит на санкции Канады в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальная Оттава в среду объявила о введении ограничительных мер в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

"Решение официальной Оттавы ввести антироссийские санкции, следуя собственным русофобским инстинктам, по надуманному поводу "преследований Алексея Навального и оппозиции в России" удивления не вызывает", - заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Кремль считает незаконными канадские санкции против России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что власти Канады довели отношения между двумя странами "до исторического минимума ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации в угоду геополитическим амбициям Вашингтона".

По словам Захаровой, в первую очередь антироссийские санкции идут вразрез с канадскими национальными интересами, "лишая внешнюю политику страны не только самостоятельности, но и нацеленности на многостороннюю дипломатию, свойственную прежним поколениям политиков".

Захарова добавила, что в Москве открыты для честного взаимоуважительного диалога. Но на враждебные действия, заверила она, Россия будет отвечать жестко и последовательно.

"Планируем предпринять ответные меры уже в ближайшее время", - заключила Захарова.

 
Теги: Минск
 
 
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Канадская правящая элита довела двусторонние отношения с Россией до исторического минимума, заявили в МИД.
 
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