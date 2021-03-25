Россия готовит ответ на санкции Канады - МИД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Россия ответит на санкции Канады в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальная Оттава в среду объявила о введении ограничительных мер в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

"Решение официальной Оттавы ввести антироссийские санкции, следуя собственным русофобским инстинктам, по надуманному поводу "преследований Алексея Навального и оппозиции в России" удивления не вызывает", - заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что власти Канады довели отношения между двумя странами "до исторического минимума ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации в угоду геополитическим амбициям Вашингтона".

По словам Захаровой, в первую очередь антироссийские санкции идут вразрез с канадскими национальными интересами, "лишая внешнюю политику страны не только самостоятельности, но и нацеленности на многостороннюю дипломатию, свойственную прежним поколениям политиков".

Захарова добавила, что в Москве открыты для честного взаимоуважительного диалога. Но на враждебные действия, заверила она, Россия будет отвечать жестко и последовательно.

"Планируем предпринять ответные меры уже в ближайшее время", - заключила Захарова.