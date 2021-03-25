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Путин назначил нового посла России в Беларуси

26.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар - Sputnik. Владимир Путин подписал указ о назначении посла РФ в Беларуси, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым главой российской дипмиссии станет Евгений Лукьянов, до этого момента он занимал аналогичную должность в Латвии. Указ об освобождении его от этой должности также опубликован в четверг.

Что известно о новом российском после

Евгений Лукьянов – девятый руководитель российского посольства в Беларуси.

Он окончил Ленинградский государственный университет в 1974 году с дипломом по специальности "английский язык и литература". Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности РФ (занимал пост помощника, а затем заместителя секретаря СБ). 

Куда ушел предыдущий глава миссии

До Лукьянова дипмиссию возглавлял Дмитрий Мезенцев. От должности он был освобожден 19 марта указом Владимира Путина. В тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко, который также является председателем Высшего Госсовета Союзного государства, назначил его на освободившуюся после Григория Рапоты должность госсекретаря Союзного государства.

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Теги: Минск
 
 
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Новым главой российской дипмиссии станет Евгений Лукьянов, ранее он занимал аналогичную должность в Латвии.
 
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