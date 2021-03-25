Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 марта. "Анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись. В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой", — заявила пресс-служба МВД по итогам Дня Воли 25 марта.

В то же время, согласно этому же релизу, "в настоящий момент за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержано более 200 человек".

"Незначительная протестная активность отмечена на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах столицы, — говорится в сообщении. — Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны милиции о недопустимости противоправных действий, отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников на ответные действия".

Во Фрунзенском районе Минска "военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики".

"Сотрудниками ГАИ выявлено 43 транспортных средства, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами. По всем фактам начат административный процесс. 11 автомобилей, идентификационные данные которых вызвали сомнения в подлинности, помещены на стоянки в территориальные органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства", — отмечается в релизе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД: Зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях, задержано более 200 человек Минск, 25 марта. "Анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись. В стране зафиксированы единичные факты нарушения...

БелаПАН.