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Брестских журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука отпустили из милиции без протокола
26.03.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 марта. Задержанных 25 марта в Бресте журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука отпустили из милиции, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
По информации БАЖ, Харитонову и Левчука опросили в рамках дела по ст. 23.5 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации). "Протокол о правонарушении еще не составляли, идет проверка", — говорится в сообщении ассоциации. Отмечается, что у журналистов забрали телефоны.
Днем 25 марта Харитонова успела сообщить в "Фейсбуке", что их задержали, когда они с Левчуком вышли в магазин. Журналистов увезли в ОВД Московского района Бреста, им вменяли работу без аккредитации.
Левчук и Харитонова являются внештатными сотрудниками информационной компании БелаПАН и имеют редакционные удостоверения.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 25 марта. Задержанных 25 марта в Бресте журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука отпустили из милиции, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации...
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