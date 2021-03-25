Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 марта. Задержанных 25 марта в Бресте журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука отпустили из милиции, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

По информации БАЖ, Харитонову и Левчука опросили в рамках дела по ст. 23.5 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации). "Протокол о правонарушении еще не составляли, идет проверка", — говорится в сообщении ассоциации. Отмечается, что у журналистов забрали телефоны.

Днем 25 марта Харитонова успела сообщить в "Фейсбуке", что их задержали, когда они с Левчуком вышли в магазин. Журналистов увезли в ОВД Московского района Бреста, им вменяли работу без аккредитации.

Левчук и Харитонова являются внештатными сотрудниками информационной компании БелаПАН и имеют редакционные удостоверения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Брестских журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука отпустили из милиции без протокола Минск, 25 марта. Задержанных 25 марта в Бресте журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука отпустили из милиции, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации...

Захар Щербаков, БелаПАН.