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Брестских журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука отпустили из милиции без протокола

26.03.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 марта. Задержанных 25 марта в Бресте журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука отпустили из милиции, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

По информации БАЖ, Харитонову и Левчука опросили в рамках дела по ст. 23.5 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации). "Протокол о правонарушении еще не составляли, идет проверка", — говорится в сообщении ассоциации. Отмечается, что у журналистов забрали телефоны.

Днем 25 марта Харитонова успела сообщить в "Фейсбуке", что их задержали, когда они с Левчуком вышли в магазин. Журналистов увезли в ОВД Московского района Бреста, им вменяли работу без аккредитации.

Левчук и Харитонова являются внештатными сотрудниками информационной компании БелаПАН и имеют редакционные удостоверения. 


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 25 марта. Задержанных 25 марта в Бресте журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука отпустили из милиции, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации...
 
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