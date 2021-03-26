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Мезенцев найдет резервы для повышения потенциала СГ - Головченко

26.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Постоянный комитет Союзного государства станет главной площадкой в деле союзного строительства, об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил на приеме по случаю завершения дипломатической миссии Мезенцева в качестве посла России в Беларуси.

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко, который также является председателем Высшего Госсовета Союзного государства, подписал постановление об освобождении Григория Рапоты от должности госсекретаря Союзного государства. Его пост занял Дмитрий Мезенцев. Российскую дипмиссию в Беларуси возглавит Евгений Лукьянов.

На приеме по случаю завершения дипмиссии глава правительства Беларуси сказал, что Дмитрий Мезенцев сможет найти баланс интересов, при котором Беларусь и Россия станут сильнее.

© Sputnik
Экс-госсекретарь Союзного государства станет сенатором

"Я убежден, что вами будут найдены новые резервы для повышения потенциала Союзного государства, активизации работы постоянного комитета СГ и в целом союзного строительства", – цитирует слова Головченко РИА Новости.

По словам премьер-министра Беларуси, Постком Союзного государства должен стать главной площадкой в деле союзного строительства, резервы по активизации сотрудничества будут найдены.

"Белорусская сторона признательная Мезенцеву за его личный вклад в развитие отношений между странами,  конструктивное решение вопросов двусторонней и интеграционной повесток", – отметил глава правительства Беларуси.

Головченко охарактеризовал партнерство государств как интенсивное. И добавил, что сообща Беларусь и Россия находят решения по сокращению сохраняющихся барьеров и препятствий во внешней и взаимной торговле.

Дмитрий Мезенцев в ответ сказал, что между странами нет недомолвок и политических разногласий.

"Мы хотим, чтобы дух взаимопонимания, который неизменен с момента обретения нашими странами независимости после развала СССР, сохранялся и был примером для многих", – подчеркнул новый госсекретарь Союзного государства.

Российский дипломат считает, что перед руководителями двух стран сложились добрые и продуктивные отношения, и работа по углублению экономического сотрудничества продолжится.

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Теги: Минск
 
 
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Бывший посол России в Беларуси на минувшей неделе был назначен госсекретарем Союзного государства вместо Григория Рапоты.
 
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