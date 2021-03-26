Мезенцев найдет резервы для повышения потенциала СГ - Головченко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Постоянный комитет Союзного государства станет главной площадкой в деле союзного строительства, об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил на приеме по случаю завершения дипломатической миссии Мезенцева в качестве посла России в Беларуси.

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко, который также является председателем Высшего Госсовета Союзного государства, подписал постановление об освобождении Григория Рапоты от должности госсекретаря Союзного государства. Его пост занял Дмитрий Мезенцев . Российскую дипмиссию в Беларуси возглавит Евгений Лукьянов .

На приеме по случаю завершения дипмиссии глава правительства Беларуси сказал, что Дмитрий Мезенцев сможет найти баланс интересов, при котором Беларусь и Россия станут сильнее.

"Я убежден, что вами будут найдены новые резервы для повышения потенциала Союзного государства, активизации работы постоянного комитета СГ и в целом союзного строительства", – цитирует слова Головченко РИА Новости .

По словам премьер-министра Беларуси, Постком Союзного государства должен стать главной площадкой в деле союзного строительства, резервы по активизации сотрудничества будут найдены.

"Белорусская сторона признательная Мезенцеву за его личный вклад в развитие отношений между странами, конструктивное решение вопросов двусторонней и интеграционной повесток", – отметил глава правительства Беларуси.

Головченко охарактеризовал партнерство государств как интенсивное. И добавил, что сообща Беларусь и Россия находят решения по сокращению сохраняющихся барьеров и препятствий во внешней и взаимной торговле.

Дмитрий Мезенцев в ответ сказал, что между странами нет недомолвок и политических разногласий.

"Мы хотим, чтобы дух взаимопонимания, который неизменен с момента обретения нашими странами независимости после развала СССР, сохранялся и был примером для многих", – подчеркнул новый госсекретарь Союзного государства.

Российский дипломат считает, что перед руководителями двух стран сложились добрые и продуктивные отношения, и работа по углублению экономического сотрудничества продолжится.

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