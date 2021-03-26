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Александр Лукашенко обсудил новые перспективные проекты с делегацией Приморского края

26.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь - Россия: успех межрегионального сотрудничества

Белорусский лидер получил приглашение посетить Владивосток  в сентябре. К этому времени там откроется и Белорусский торговый дом. О новых перспективных проектах, дающих результат, говорили накануне на встрече Александра Лукашенко с делегацией Приморского края. Экономические связи Беларуси с этим давним партнером на Дальнем Востоке крепнут. Из-за пандемии товарооборот немного просел, но показатели января говорят о шансе не только выйти на прежний уровень, но и превзойти его. 

Направления сотрудничества с Приморским краем

Среди ключевых направлений - машиностроение и поставки продовольствия. У российского региона есть интерес к наработкам и технологиям белорусской строительной отрасли. В частности, по  привлечению наших специалистов к проектированию и возведению жилья, объектов социальной сферы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы вместе нацелены на конкретный результат. И нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию ни у нас, ни у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь".

Президент встретился с послом Казахстана

Александр Лукашенко обсудил новые перспективные проекты с делегацией Приморского края

Тем временем Минск ждет с визитом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. О развитии отношений Минска и Нур-Султана речь шла на встрече Президента с послом этой страны - Аскаром Бейсенбаевым. Сделано немало! Успехи есть как в двустороннем сотрудничестве, так и  в направлении евразийской интеграции. Страны настроены на развитие торговли и промкооперации. И правительства  уже работают над двухлетней дорожной картой, рассчитывают - это подстегнет торговлю и контакты, несмотря на последствия пандемии. 
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь - Россия: успех межрегионального сотрудничества Белорусский лидер получил приглашение посетить Владивосток  в сентябре. К этому времени там откроется и...
 
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