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Александр Лукашенко обсудил новые перспективные проекты с делегацией Приморского края
26.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Беларусь - Россия: успех межрегионального сотрудничестваБелорусский лидер получил приглашение посетить Владивосток в сентябре. К этому времени там откроется и Белорусский торговый дом. О новых перспективных проектах, дающих результат, говорили
Направления сотрудничества с Приморским краемСреди ключевых направлений - машиностроение и поставки продовольствия. У российского региона есть интерес к наработкам и технологиям белорусской строительной отрасли. В частности, по привлечению наших специалистов к проектированию и возведению жилья, объектов социальной сферы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы вместе нацелены на конкретный результат. И нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию ни у нас, ни у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь".
Президент встретился с послом Казахстана
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Беларусь - Россия: успех межрегионального сотрудничества Белорусский лидер получил приглашение посетить Владивосток в сентябре. К этому времени там откроется и...
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