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Комиссия по поправкам в Конституцию начала принимать предложения белорусов
26.03.2021 11:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар – Sputnik. Сбор предложений граждан в проект Конституции Беларуси организовала специальная комиссия
"Организован сбор предложений граждан по изменению конституции Республики Беларусь", – говорится на сайте Национального правового интернет-портала республики.
Все предложения можно направить в Национальный центр правовой информации по электронной или обычной почте. Их обещают "обобщить и систематизировать", чтобы передать для рассмотрения.
© Sputnik Вячеслав Шарапов
Указ о создании конституционной комиссии подписал в марте Александр Лукашенко. В ее составе 36 человек под руководством председателя Конституционного суда Петра Миклашевича. Все предложения по поправкам комиссия должна представить Лукашенко до 1 августа, далее, как ожидается, их вынесут на республиканский референдум.
Ранее Лукашенко
Напомним, о сборе предложений в Конституцию
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Нейтралитет в Конституции
Глава белорусского МИД Владимир Макей
Лукашенко, комментируя предложение главы МИД, заявил, что "нейтралитета нет". "Честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом. Может, мы и нарушали Конституцию", – сказал он.
"Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться, полагая, что нельзя постоянно менять Конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования", – предложил глава государства.
Но прежде нужно принять концепцию национальной безопасности, заявил глава государства. "Обсуждая ее, мы придем к конституционным изменениям в этом плане", – обратил внимание Лукашенко.
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Все предложения комиссия должна обобщить и до 1 августа представить Александру Лукашенко.
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