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Комиссия по поправкам в Конституцию начала принимать предложения белорусов

26.03.2021 11:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Сбор предложений граждан в проект Конституции Беларуси организовала специальная комиссия под руководством председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.

"Организован сбор предложений граждан по изменению конституции Республики Беларусь", – говорится на сайте Национального правового интернет-портала республики.

Все предложения можно направить в Национальный центр правовой информации по электронной или обычной почте. Их обещают "обобщить и систематизировать", чтобы передать для рассмотрения. 

© Sputnik Вячеслав Шарапов
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Указ о создании конституционной комиссии подписал в марте Александр Лукашенко. В ее составе 36 человек под руководством председателя Конституционного суда Петра Миклашевича. Все предложения по поправкам комиссия должна представить Лукашенко до 1 августа, далее, как ожидается, их вынесут на республиканский референдум.

Ранее Лукашенко говорил, что проект новой конституции Беларуси целесообразно вынести на референдум в начале 2022 года.

Напомним, о сборе предложений в Конституцию уже объявляла в октябре 2020-го Палата представителей Национального собрания Беларуси. Первоначально дедлайн был установлен до 25 октября, но затем его продлили. Сообщалось, что ежедневно в Палату представителей приходят десятки предложений.

Идею Беларуси о проведении конституционной реформы поддерживает Россия. Это поспособствует либерализации политической системы, заявлял ранее постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. Представитель РФ назвал диалог с Минском конструктивным, а объем проделанных по обеспечению прав человека работ – большим.

Нейтралитет в Конституции

Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее отмечал, что закрепленное в Конституции стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. Министр предложил учесть данный аспект при работе над поправками в основной закон страны. 

Лукашенко, комментируя предложение главы МИД, заявил, что "нейтралитета нет". "Честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом. Может, мы и нарушали Конституцию", – сказал он.

"Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться, полагая, что нельзя постоянно менять Конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования", – предложил глава государства. 

Но прежде нужно принять концепцию национальной безопасности, заявил глава государства. "Обсуждая ее, мы придем к конституционным изменениям в этом плане", – обратил внимание Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Все предложения комиссия должна обобщить и до 1 августа представить Александру Лукашенко.
 
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