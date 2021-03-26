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Мезенцев: давление Запада требует результативности от Союзного государства

26.03.2021 13:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Только объединение в рамках Союзного государства, ЕАЭС, упрочение сотрудничества в рамках СНГ – есть единственно возможный и успешный ответ давление со стороны Запада, заявил во Дворце Независимости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев после встречи с президентом Александром Лукашенко.

По его словам, сейчас идет поиск новых форматов экономической интеграции двух стран. Совместные проекты выносятся на уровень Союзного государства, и хорошим примером может стать разработка нового совместного космического спутника.

"Это спутник задача которого обеспечить дистанционное зондирование Земли по уникальным характеристикам. Они одни из самых передовых на планете", - отметил государственный секретарь.

По его мнению, со стороны белорусского лидера он в ходе разговора увидел заинтересованное отношение к вопросу преобразования "дорожных карт" по союзной интеграции в программы Союзного государства.

"Потому что все эти программы, все совместные шаги – они ради людей, ради граждан России и Беларуси", - уверен Дмитрий Мезенцев.

После чего отметил, что в настоящий момент давление со стороны Запада, санкционное давление требует от двух стран быть более результативными, а совместно более конкурентоспособными. Потому что постковидный мир будет более жестоким.

"Страны-лидеры, которые хотят вернуть и укрепить свои позиции, наверное, не будут уделять особое внимание нашим запросам. Только объединение в рамках Союзного государства, ЕАЭС, упрочение сотрудничества в рамках СНГ – есть единственно возможный и успешный ответ на то давление, которое мы ожидаем, не политическое, а экономическое", - считает госсекретарь Союзного государства.

 
Теги: Минск
 
 
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В условиях непрекращающегося экономического давления со стороны западных стран объединение потенциалов России и Беларуси может стать успешным на это ответом.
 
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