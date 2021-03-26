"Когда мы что-то подрывали?" Захарова ответила Блинкену

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Россия не вмешивается ни в графики поставок вакцин в Европе, ни в лицензирование западных препаратов, отметила Захарова.

"Где мы? Когда мы что-то подрывали? Где эти материалы? Опубликуйте что-нибудь, покажите, предъявите, хотя бы своим СМИ конкретные факты", – сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, сейчас есть "немало взаимных претензий западных партнеров в адрес друг друга" и-за вакцинации и деятельности в том числе и западных фармкомпаний. И Москва вообще не имеет к этому никакого отношения.

"Мы просто читаем ваши же новости, в которых написано, как то одна западная столица, то одно западное министерство здравоохранения, то другое, то третье выражают опасение срывом поставок, наличием побочных действий от вакцин, несогласованностью действий страновых объединений", – пояснила Захарова.

Также она назвала глупостью заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия – "опасный сосед" для Евросоюза. Москва призывает Евросоюз сменить обвинительный тон в адрес РФ.

"Такая тональность недопустима", – заявила Захарова.

Со своей стороны Москва учтет сохранение конфронтационного настроя НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании, о чем ранее неоднократно предупреждала.

По словам Захаровой, итоги встречи глав МИД стран альянса "не принесли каких-либо сюрпризов": была в очередной раз проявлена "неспособность придать смысл" существованию альянса в дальнейшем, а также сформулировать позитивную повестку дня.

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