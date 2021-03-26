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В суды передали 109 уголовных дел о насилии либо угрозе его применения к силовикам

26.03.2021 13:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В суды направлено 109 уголовных дел о насилии либо угрозе его применения к сотрудникам ОВД и их близким, фигурантами в которых проходят 147 человек, сообщили в Генпрокуратуре.

Осуждено свыше 100 граждан, из них 67 – к лишению свободы, 33 – ограничению свободы, в том числе с направлением в исправительные учреждения открытого типа, заявили в ведомстве.

Среди примеров таких дел, которые приводит Генпрокуратура, дела за 9-10 августа, а также нетрезвого водителя. Позиция обвиняемых не представлена.

«Прокуратура напоминает гражданам о строгой ответственности за насилие к сотрудникам органов внутренних дел: они являются представителями власти, находятся под особой защитой государства и призваны поддерживать правопорядок в обществе», - сообщается на сайте ведомства.

Согласно ст.364 Уголовного кодекса Республики Беларусь насилие либо угроза его применения к сотруднику органов внутренних дел или его близким в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 6 лет.

На День Воли, 25 марта,  по всей Беларуси происходили задержания. МВД сообщает о более 200 задержанных, а правозащитники насчитывают более 270 арестованных человек по стране.

 
 
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В суды направлено 109 уголовных дел о насилии либо угрозе его применения к сотрудникам ОВД и их близким, фигурантами в которых проходят 147 человек, сообщили в...
 
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