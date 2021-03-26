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Поздравление Президенту Бангладеш Абдулу Хамиду

26.03.2021 14:49 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Бангладеш Абдула Хамида с 50-летием независимости Народной Республики Бангладеш.

"За полстолетия независимости ваша страна достигла значительных успехов: созданы прочные государственные институты, продолжается устойчивое развитие экономики, растет международный авторитет", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сотрудничество между Беларусью и Бангладеш основано на принципах взаимного уважения и доверия, Минск и Дакка имеют близкие позиции по основным вопросам мировой повестки дня.

"Убежден, наши дружественные связи будут успешно расширяться на благо граждан обоих государств", - подчеркнул Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Бангладеш Абдула Хамида с 50-летием независимости Народной Республики Бангладеш. "За полстолетия...
 
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