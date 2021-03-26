Лукашенко о предотвращенном теракте: шли бы люди - взрыв

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Сотрудники МВД нашли человека, готовившего террористический акт и передали его КГБ, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

По его словам, вчера в стране оппозиция отмечала День воли. При этом власти спокойно относились к оппозиции, когда они его праздновали в прежние годы.

"Ну, ходили они там по определенному маршруту. Но вы же знаете, что вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку. Весна же наступает…", - предположил белорусский лидер.

При этом он заверил собеседника, что власти мониторят всю информацию, в том числе, и в интернете. "Мы знаем, чем они там занимаются. Один посыл: мало людей (людей почти не было), белорусы такие-сякие и прочее".

Призыв властей к порядку

Александр Лукашенко заявил, что анализирует ситуацию и считает, что среди протестующих немало заблудших людей. Они видят, что белорусы, уехавшие в Вильнюс, Варшаву и Киев, сели на финансирование.

"Правда, 53 миллиона никто так и не дал, как обещали там. Что-то дают, но там не хватает им. И они оттуда, вы видите, все требуют, чтобы наши эти протестуны вываливали на улицы и расшатывали режим Лукашенко. Кто-то там попробовал, вовремя призвали к порядку", - сказал он.

После чего добавил, что представители оппозиции накануне предупреждали белорусов, что власти готовят провокации и хотят что-то взорвать.

"Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба (ГУБОПиК -Sputnik), обнаружили мерзавца!" - рассказал подробности глава государства.

Обвинили бы в терроре власть

При этом он уточнил, что в мусорницу была заложена взрывчатка, что в случае взрыва за счет металла и бетона привела бы к огромным поражения.

"И они (сотрудники МВД – Sputnik) обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку - следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности", - особо отметил Лукашенко.

По его словам, это не что иное, как "террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв - сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…".

В результате все свалили бы на белорусские власти, отметил присутствовавший на встрече глава МИД Владимир Макей.

Беларусь давят со всех сторон

Белорусский лидер в свою очередь заявил, что задержанный сказал, что таким образом хотел наказать силовиков, как будто они бы там у урны стояли. В настоящее время власти фиксируют все ситуации, когда оппоненты власти переходят красные линии.

"Поэтому вы должны знать, как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже", - обратил внимание Дмитрия Мезенцева президент.

После чего похвалил ФСБ России за то, как предотвращаются террористические акты и как происходит задержание людей, причастных к их подготовке.

"Поэтому видите, они со всех сторон начали поддавливать. Ну а после этих диких заявлений президента США нам надеяться на то, что спокойно жить дадут…", - посетовал Александр Лукашенко.

"Спокойнее не будет", - отметил в ответ Дмитрий Мезенцев.

"Нет, никогда не будет. Наоборот, нам надо в этом плане ухо держать востро", - поддержал белорусский лидер.