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Сотрудничество Беларуси и России в сфере здравоохранения А.Лукашенко обсудил с Д.Мезенцевым

26.03.2021 16:51 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В рабочем кабинете Президента гость в новом статусе: на прошлой неделе он получил пост  Госсекретаря Союзного государства. До недавнего времени Мезенцев занимал должность посла России в нашей стране, болевые точки союзного строительства ему хорошо известны. Сегодня страны тесно работают сообща  на благо нашего здоровья. Президент в нюансах рассказал госсекретарю  о перспективах этой работы. 

А. Лукашенко рассчитывает на новый уровень контактов с российскими регионами

На встрече также  обсудили планы региональной кооперации (как раз накануне Президент встретился с губернатором Приморья). Александр Лукашенко рассчитывает  на новый уровень контактов с российскими регионами. А Приморский край, в частности, будет способствовать усилению сотрудничества с еще одним стратегическим для нас партнером - Китаем. 

Президент: Нам придется открыть новое направление сотрудничества с Китаем через Дальний Восток

По итогам встречи Дмитрий Мезенцев отметил, что его предстоящая работа  будет направлена на более тесное сотрудничество наших стран. Объединение усилий продиктовано временем:  усилением давления извне, в том числе санкционного. Крепкие союзные связи будут успешным ответом на такое давление,  уверен госсекретарь. 

 
 
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В рабочем кабинете Президента гость в новом статусе: на прошлой неделе он получил пост  Госсекретаря Союзного государства. До недавнего времени Мезенцев занимал...
 
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