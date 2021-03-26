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А. Лукашенко рассчитывает на новый уровень контактов с российскими регионами

Президент: Нам придется открыть новое направление сотрудничества с Китаем через Дальний Восток

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудничество Беларуси и России в сфере здравоохранения А.Лукашенко обсудил с Д.Мезенцевым В рабочем кабинете Президента гость в новом статусе: на прошлой неделе он получил пост Госсекретаря Союзного государства. До недавнего времени Мезенцев занимал...

В рабочем кабинете Президента гость в новом статусе: на прошлой неделе он получил пост Госсекретаря Союзного государства. До недавнего времени Мезенцев занимал должность посла России в нашей стране, болевые точки союзного строительства ему хорошо известны. Сегодня страны тесно работают сообща на благо нашего здоровья. Президент в нюансах рассказал госсекретарю о перспективах этой работы.На встрече также обсудили планы региональной кооперации (как раз накануне Президент встретился с губернатором Приморья). Александр Лукашенко рассчитывает на новый уровень контактов с российскими регионами. А Приморский край, в частности, будет способствовать усилению сотрудничества с еще одним стратегическим для нас партнером - Китаем.По итогам встречи Дмитрий Мезенцев отметил, что его предстоящая работа будет направлена на более тесное сотрудничество наших стран. Объединение усилий продиктовано временем: усилением давления извне, в том числе санкционного. Крепкие союзные связи будут успешным ответом на такое давление, уверен госсекретарь.