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Беларусь готова освоить земли Аляски - МИД

26.03.2021 17:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Беларусь предложила США бескорыстную помощь в освоении земель Аляски, заявили в МИД республики. 

В пресс-службе подчеркнули, что они прониклись вниманием США к судьбе Беларуси. "В качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией", – подчеркнули в ведомстве.

Также белорусская сторона предложила перебросить строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в преодолении последствий природной стихии.

В МИД Беларуси пожелали народу США единства, а также подниматься вверх по лестнице американской мечты, не спотыкаясь.

"Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси", – добавили в пресс-службе.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти надеются на позитивное развитие отношений в будущем и готовятся к тому моменту, когда смогут встретить у своих морских берегов Шестой флот США.
 
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