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А. Лукашенко рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте

26.03.2021 18:53 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На встрече с Дмитрием Мезенцевым речь шла и в целом о ситуации в стране. Александр Лукашенко сделал важное заявление! Президент рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте (видео).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вчера мы как раз на злобу дня разговаривали о нашей ситуации в Беларуси. Вчера - традиционный День воли. Мы спокойно относились к оппозиции, когда они праздновали этот День воли. К оппозиции радикальной, нерадикальной… Ну, ходили они там по определенному маршруту. Но вы же знаете, что вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку. Весна же наступает".

Мы знаем, чем они там занимаются. Один посыл: мало людей (людей почти не было), белорусы такие-сякие и прочее.

"Я анализирую эту ситуацию и думаю: среди наших протестунов заблудших и прочих немало, но не все же идиоты. Они же видят, что те сели, беглые, в Литве, Польше и Украине на эти денежные потоки. Правда, 53 миллиона никто так и не дал, как обещали там. Что-то дают, но там не хватает. И они оттуда, вы видите, все требуют, чтобы наши эти протестуны вываливали на улицы и расшатывали режим Лукашенко. Кто-то там попробовал, вовремя призвали к порядку", - констатировал белорусский лидер.

"Накануне они все время предупреждали белорусское общество и российское, что тут власть готовит провокацию, что власть хочет что-то взорвать. Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая, обнаружили мерзавца. Заложил взрывчатку в мусорницу. Взрыв и огромное поражение за счет металла или бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку, следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вчера мы как раз на злобу дня разговаривали о нашей ситуации в Беларуси. Вчера - традиционный День воли. Мы спокойно относились к оппозиции, когда они праздновали этот День воли. К оппозиции радикальной, нерадикальной… Ну, ходили они там по определенному маршруту. Но вы же знаете, что вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку. Весна же наступает". Мы знаем, чем они там занимаются. Один посыл: мало людей (людей почти не было), белорусы такие-сякие и прочее. "Я анализирую эту ситуацию и думаю: среди наших протестунов заблудших и прочих немало, но не все же идиоты. Они же видят, что те сели, беглые, в Литве, Польше и Украине на эти денежные потоки. Правда, 53 миллиона никто так и не дал, как обещали там. Что-то дают, но там не хватает. И они оттуда, вы видите, все требуют, чтобы наши эти протестуны вываливали на улицы и расшатывали режим Лукашенко. Кто-то там попробовал, вовремя призвали к порядку", - констатировал белорусский лидер. "Накануне они все время предупреждали белорусское общество и российское, что тут власть готовит провокацию, что власть хочет что-то взорвать. Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая, обнаружили мерзавца. Заложил взрывчатку в мусорницу. Взрыв и огромное поражение за счет металла или бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку, следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности". Террор! Представьте: шли бы люди, взрыв - сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало. "И на власти свалили бы. А на кого?. Они же предупреждать начали. Заявляет: это я хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой урны, - отметил Александр Лукашенко. - Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому Вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже". Глава государства также обратил внимание, что часто по линии ФСБ России проходит информация о задержании в России людей, которые готовили теракты на различных объектах. "Молодцы фээсбэшники в России в этом плане, - сказал Президент. - Поэтому видите, они со всех сторон начали поддавливать. А после этих диких заявлений президента США нам надеяться на то, что спокойно жить дадут…"

Террор! Представьте: шли бы люди, взрыв - сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало.

"И на власти свалили бы. А на кого?. Они же предупреждать начали. Заявляет: это я хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой урны, - отметил Александр Лукашенко. - Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому Вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже".

А. Лукашенко рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте

Глава государства также обратил внимание, что часто по линии ФСБ России проходит информация о задержании в России людей, которые готовили теракты на различных объектах. "Молодцы фээсбэшники в России в этом плане, - сказал Президент. - Поэтому видите, они со всех сторон начали поддавливать. А после этих диких заявлений президента США нам надеяться на то, что спокойно жить дадут…"


 
 
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На встрече с Дмитрием Мезенцевым речь шла и в целом о ситуации в стране. Александр Лукашенко сделал важное заявление! Президент рассказал о предотвращенном в...
 
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