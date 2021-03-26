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МИД Беларуси опубликовал остроумный комментарий

26.03.2021 22:59 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Вообще американцам бы впору побеспокоиться о своих перспективах при таком-то "мощном" президенте. Вместо этого  их дипведомства находят время на раздачу зарубежным государствам (если сказать мягко) "странных" поздравлений. Так, американское посольство  (видимо, по ошибке) поздравило народ Беларуси с 25 марта - 103 годовщиной БНР, подчеркнув при этом, что с 1991 года поддерживают независимость Беларуси. Наш МИД не мог оставить добрый жест без комментария. И поздравил посла США со 160-летием конституции рабовладельческого Юга. Американскому народу искренне пожелали впредь не спотыкаться, поднимаясь по лестнице американской мечты. Наконец  МИД готов помочь Штатам с электрификацией и строительством на Аляске. 

Заявление пресс-службы МИД Беларуси:

"Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией. Могли бы перебросить находящиеся в регионе белорусские строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в преодолении последствий природной стихии".

Скоро 1 апреля, почему бы не обменяться шутками. Наш МИД выразил надежду, что американцам Сноудену и Меннинг удастся реализовать когда-нибудь свои стремления к свободе и установлению в США подлинной демократии. Дожить до тех времен, когда простой американец  сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия.

А пока Джулия Фишер этого дожидается на территории Беларуси - послу предложено получить белорусское гражданство. С этим  ее превосходительству даже обещана помощь.

 
 
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Вообще американцам бы впору побеспокоиться о своих перспективах при таком-то "мощном" президенте. Вместо этого  их дипведомства находят время на раздачу...
 
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