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МИД Беларуси опубликовал остроумный комментарий
26.03.2021 22:59 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВообще американцам бы впору побеспокоиться о своих перспективах при таком-то "мощном" президенте. Вместо этого их дипведомства находят время на раздачу зарубежным государствам (если сказать мягко) "странных" поздравлений. Так, американское посольство (видимо, по ошибке) поздравило народ Беларуси с 25 марта - 103 годовщиной БНР, подчеркнув при этом, что с 1991 года поддерживают независимость Беларуси. Наш МИД не мог оставить добрый жест без комментария. И поздравил посла США со 160-летием конституции рабовладельческого Юга. Американскому народу искренне пожелали впредь не спотыкаться, поднимаясь по лестнице американской мечты. Наконец МИД готов помочь Штатам с электрификацией и строительством на Аляске.
Заявление пресс-службы МИД Беларуси:
"Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией. Могли бы перебросить находящиеся в регионе белорусские строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в преодолении последствий природной стихии".
Скоро 1 апреля, почему бы не обменяться шутками. Наш МИД выразил надежду, что американцам Сноудену и Меннинг удастся реализовать когда-нибудь свои стремления к свободе и установлению в США подлинной демократии. Дожить до тех времен, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия.
А пока Джулия Фишер этого дожидается на территории Беларуси - послу предложено получить белорусское гражданство. С этим ее превосходительству даже обещана помощь.
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Вообще американцам бы впору побеспокоиться о своих перспективах при таком-то "мощном" президенте. Вместо этого их дипведомства находят время на раздачу...
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