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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД Беларуси опубликовал остроумный комментарий Вообще американцам бы впору побеспокоиться о своих перспективах при таком-то "мощном" президенте. Вместо этого их дипведомства находят время на раздачу...

Вообще американцам бы впору побеспокоиться о своих перспективах при таком-то "мощном" президенте. Вместо этого их дипведомства находят время на раздачу зарубежным государствам (если сказать мягко) "странных" поздравлений. Так, американское посольство (видимо, по ошибке) поздравило народ Беларуси с 25 марта - 103 годовщиной БНР, подчеркнув при этом, что с 1991 года поддерживают независимость Беларуси. Наш МИД не мог оставить добрый жест без комментария. И поздравил посла США со 160-летием конституции рабовладельческого Юга. Американскому народу искренне пожелали впредь не спотыкаться, поднимаясь по лестнице американской мечты. Наконец МИД готов помочь Штатам с электрификацией и строительством на Аляске.Скоро 1 апреля, почему бы не обменяться шутками. Наш МИД выразил надежду, что американцам Сноудену и Меннинг удастся реализовать когда-нибудь свои стремления к свободе и установлению в США подлинной демократии. Дожить до тех времен, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия.А пока Джулия Фишер этого дожидается на территории Беларуси - послу предложено получить белорусское гражданство. С этим ее превосходительству даже обещана помощь.