МВД: в Беларуси готовились теракты. Лукашенко прокомментировал

Министерство внутренних дел Беларуси задержало мужчину, который якобы хотел совершить теракты.

Как сообщает пресс-служба ведомства, одно взрывное устройство «преступник» заложил в мусорном баке, второе – вез в Борисовский район. Его задержали в Печах.

«Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства», - заявили в пресс-службе МВД.

Правоохранители рассказали, что задержанный работал в частной компании и снимал квартиру в Московском районе Минска.

По данным милиции, фигурант сам изготовил эти взрывные устройства. «В момент совершения преступления его задержали», - добавили в пресс-службе.

По факту покушения на акт терроризма КГБ возбудил уголовное дело.

В МВД также рассказали, что задержанный «ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал «воскресные марши».

Следующий абзац выделен в сообщении подчеркиванием.

Злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне «Дня воли» он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.

«Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа», - уточнил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Что сказал задержанный

На видео, которое разместило МВД, есть и фрагмент разговора с задержанным - видимо, тем самым 35-летним жителем Пинского района. Показали мужчину в черной шапочке, который, шмыгая носом, рассказал, что «собирались произвести взрыв» части в Печах.

При этом появляется полиэтиленовый пакет: в нем огнетушитель, рядом черная шашка, и бумажный пакетик специй с надписью «Перец».

«Огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом», - говорит мужчина, который сказал, что взрыв собирались произвести «с целью акции протеста» и «выражения своей гражданской позиции».

Далее человек рассказывает, что произвести взрыв он намеревался по указанию BYPOL. Сам он «не обладает навыками», но ему помог знакомый, с которым познакомились в телеграм-канале «Минск-97».

Что сказал Лукашенко

В то же время, когда появилась информация о задержании «преступника», телеграм-канал «Пул первого» выложил фрагмент общения Александра Лукашенко с экс-послом РФ Дмитрием Мезенцевым. Лукашенко рассказал ему о предотвращении теракта на День воли.

Он напомнил и о том, что представители оппозиции ранее предупреждали белорусов, что «власти готовят провокации и хотят что-то взорвать».

«Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба (ГУБОПиК - прим. редакции), обнаружили мерзавца! - сообщил Лукашенко. - Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв - и огромное поражение за счет металла или бетона, что там будет, огромное поражение. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку - следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности. Террор!»

Далее он напомнил, что представители оппозиции накануне предупреждали белорусов, что «власти готовят провокации и хотят что-то взорвать». «Террор чистой воды», - согласился Мезенцев.

«Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв - сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…», - продолжил Лукашенко.

«И на власти свалили бы», - подключился к диалогу глава МИД Беларуси Владимир Макей.

«А на кого? Они же предупреждать начали. И он [задержанный] говорит, что хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой мусорницы!» - продолжил свою мысль Лукашенко.

«Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже», - сформулировал посыл Лукашенко.

Он также вспомнил о последних задержаниях в России, связанных с подготовкой к терактам.

«Молодцы фээсбэшники в России в этом плане. Поэтому видите, они со всех сторон начали поддавливать. Ну, а после этих диких заявлений президента США нам надеяться на то, что спокойно жить дадут…», - перешел Лукашенко с задержания белоруса на обсуждение международной обстановки.

«Спокойнее не будет», - с прежней доброй улыбкой согласился Мезенцев.

«Нет, никогда не будет. Наоборот, нам надо в этом плане ухо держать востро», - подытожил Лукашенко. Отметил он и тему о тех, кто "осели там в Европе и требуют выходить на улицы".

Что ответил BYPOL

TUT.BY обратился к представителям инициативы BYPOL за комментарием.

«Это полный бред, - лаконично заявили в BYPOL. - Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас. Главное - мы сохранили жизни людей. Инициатива продолжает работу в штатном режиме».

Ранее инициатива BYPOL заявила в своем телеграм-канале о том, что власти страны готовят теракт «накануне одного из самого ожидаемого сегодня в Беларуси события - Дня Воли». По информации источников инициативы, «25 марта в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел».

О том, что готовятся провокации на День Воли, также заявляли в КГБ и МВД.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель, выступая 9 марта в эфире «Беларусь 1», заявил , что правоохранителям «достоверно известно, что в период 25−27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране».

О провокаторах, которые хотят инициировать столкновения участников акций с милицией 25 марта, сообщали и в МВД.