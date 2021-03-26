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МВД: в Беларуси готовились теракты. Лукашенко прокомментировал
27.03.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство внутренних дел Беларуси задержало мужчину, который якобы хотел совершить теракты.
Как
«Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства», - заявили в пресс-службе МВД.
Правоохранители рассказали, что задержанный работал в частной компании и снимал квартиру в Московском районе Минска.
По данным милиции, фигурант сам изготовил эти взрывные устройства. «В момент совершения преступления его задержали», - добавили в пресс-службе.
По факту покушения на акт терроризма КГБ возбудил уголовное дело.
В МВД также рассказали, что задержанный «ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал «воскресные марши».
Следующий абзац выделен в сообщении подчеркиванием.
Злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне «Дня воли» он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.
«Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа», - уточнил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.
Что сказал задержанный
На видео, которое разместило МВД, есть и фрагмент разговора с задержанным - видимо, тем самым 35-летним жителем Пинского района. Показали мужчину в черной шапочке, который, шмыгая носом, рассказал, что «собирались произвести взрыв» части в Печах.
При этом появляется полиэтиленовый пакет: в нем огнетушитель, рядом черная шашка, и бумажный пакетик специй с надписью «Перец».
«Огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом», - говорит мужчина, который сказал, что взрыв собирались произвести «с целью акции протеста» и «выражения своей гражданской позиции».
Далее человек рассказывает, что произвести взрыв он намеревался по указанию BYPOL. Сам он «не обладает навыками», но ему помог знакомый, с которым познакомились в телеграм-канале «Минск-97».
Что сказал Лукашенко
В то же время, когда появилась информация о задержании «преступника», телеграм-канал «Пул первого» выложил фрагмент общения Александра Лукашенко с экс-послом РФ Дмитрием Мезенцевым. Лукашенко рассказал ему о предотвращении теракта на День воли.
Он напомнил и о том, что представители оппозиции ранее предупреждали белорусов, что «власти готовят провокации и хотят что-то взорвать».
«Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба (ГУБОПиК - прим. редакции), обнаружили мерзавца! - сообщил Лукашенко. - Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв - и огромное поражение за счет металла или бетона, что там будет, огромное поражение. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку - следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности. Террор!»
Далее он напомнил, что представители оппозиции накануне предупреждали белорусов, что «власти готовят провокации и хотят что-то взорвать». «Террор чистой воды», - согласился Мезенцев.
«Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв - сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…», - продолжил Лукашенко.
«И на власти свалили бы», - подключился к диалогу глава МИД Беларуси Владимир Макей.
«А на кого? Они же предупреждать начали. И он [задержанный] говорит, что хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой мусорницы!» - продолжил свою мысль Лукашенко.
«Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже», - сформулировал посыл Лукашенко.
Он также вспомнил о последних задержаниях в России, связанных с подготовкой к терактам.
«Молодцы фээсбэшники в России в этом плане. Поэтому видите, они со всех сторон начали поддавливать. Ну, а после этих диких заявлений президента США нам надеяться на то, что спокойно жить дадут…», - перешел Лукашенко с задержания белоруса на обсуждение международной обстановки.
«Спокойнее не будет», - с прежней доброй улыбкой согласился Мезенцев.
«Нет, никогда не будет. Наоборот, нам надо в этом плане ухо держать востро», - подытожил Лукашенко. Отметил он и тему о тех, кто "осели там в Европе и требуют выходить на улицы".
Что ответил BYPOL
TUT.BY
«Это полный бред, - лаконично заявили в BYPOL. - Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас. Главное - мы сохранили жизни людей. Инициатива продолжает работу в штатном режиме».
Ранее инициатива BYPOL
О том, что готовятся провокации на День Воли, также заявляли в КГБ и МВД.
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель, выступая 9 марта в эфире «Беларусь 1»,
О провокаторах, которые хотят инициировать столкновения участников акций с милицией 25 марта, сообщали и в МВД.
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Министерство внутренних дел Беларуси задержало мужчину, который якобы хотел совершить теракты.
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