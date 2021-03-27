Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Отстранение Беларуси от песенного конкурса "Евровидение" политически мотивированное, заявил председатель белорусского государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт.

Европейский вещательный союз (ЕВС) накануне заявил, что Беларусь не будет участвовать в конкурсе в этом году, так как и вторая песня, которую представил белорусский участник – группа "Галасы ЗМеста" – нарушает правила "Евровидения". В начале марта, напомним, ЕВС "забанил" первую песню белорусского коллектива "Я научу тебя", усмотрев в ней политический подтекст.

"Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит, - мы то знаем, что любит, - Европейский союз", - заявил Эйсмонт. Его слова приводит РИА Новости .

ЕВС, по его словам, отправил в Минск официальное письмо, но из его содержания было непонятно, в чем заключается претензия.

"Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили – неведомо. Суть претензий ЕВС объяснить не может", - пояснил глава Белтелерадиокомпании.

Он особо подчеркнул, что ЕВС не указал "на слова, строки, куплеты, которые связаны с политикой".

Эйсмонт высказал предположение, что на ЕВС "просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях".

Глава медиахолдинга добавил, что Беларусь состоит в ЕВС, "в нем и будем, я думаю, состоять".

А что касается белорусского коллектива "Галасы ЗМеста", то он, по словам Эйсмонта, вошел в историю. "И, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение!" - подчеркнул он.

Отстранение не стало сюрпризом

В свою очередь лидер группы "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков заметил, что решение ЕВС не стало сюрпризом.

"Нет, это решение не стало неожиданностью. Сюрприза не получилось, с сюрпризами у них вяло, они в последнее время очень стандартно действуют", - заявил лидер группы.

Музыкант рассказал, что новая песня для Евровидения была "про зайчика, лисичку, домашних курочек". "Это песня-басня… Написана была специально", - отметил он, подчеркнув, что ее смысл очень очевиден.

Бутаков добавил, что группа не писала песню, чтобы попасть на конкурс в Роттердам. Он обратил внимание на то, как ЕВС быстро отреагировал на новый вариант, который был отправлен организаторам конкурса только вчера.

Лидер группы считает, что в ситуации с участием Беларуси в конкурсе в этом году "налицо двойные стандарты". По его словам, в прошлые года организаторы допускали песни с конкретным политическим содержанием. "Мне странно, чего так испугались (организаторы конкурса – Sputnik)", - сказал он.

Ехать особо и не хотели

Бутаков заявил, что несмотря на то, что группа не едет на конкурс, своим участием в национальном отборе музыканты довольны.

Музыкант также добавил, что в условиях пандемии "Галасы ЗМеста" не особо и хотели в Нидерланды. Группа просто хотела узнать отношение людей к своему творчеству.

"Главное было (узнать) – проявят люди интерес или нет к песне и вообще к тому, что мы делаем. Проявили, и еще какой", - сказал собеседник, заметив, что число фанатов у группы после истории с поездкой на Евровидение "кратно увеличилось" и музыканты получают от них поддержку.

Вместе с тем, по его словам, группа вряд ли будет в последующие годы участвовать в отборе на конкурс.