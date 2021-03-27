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Макей прокомментировал резонансное заявление МИД Беларуси

27.03.2021 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал резонансное заявление своего ведомства в адрес США, сообщает Sputnik. 

"Огромное количество комментариев по поводу вчерашнего заявления пресс-службы МИД, при этом конституционное большинство – позитив, говорит о правильности и актуальности вопроса. Кстати, это заявление относится не только к заокеанским партнерам, но и к тем, кто находится ближе... Люблю Беларусь!" – написал министр в Instagram.

Пост в социальной сети Владимир Макей проиллюстрировал фотографией собаки. 

Накануне МИД республики отреагировал на поздравление посольства США с Днем воли.

Поможем эффективнее осваивать Аляску

Пресс-служба ведомства, в частности, принесла извинения "за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников".

© CC0 / Pixabay / lifeisgood
Беларусь готова освоить земли Аляски – МИД

В заявлении также говорится, что в Минске благодарны назначенному послу США в Беларуси Джули Фишер "за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы". "Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос", - сетует белорусский МИД.

В заявлении подчеркивается, что белорусская сторона не может не отреагировать на протянутую американской стороной руку помощи в проведении выборов.

"Такие достижения американской избирательной системы, как голосование по почте и коллегия выборщиков вместо прямого волеизъявления, могут быть востребованы и изучены белорусской стороной", - отметили в пресс-службе.

В качестве ответного шага там предложили "внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель, готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией".

"Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты. Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится, и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси", - отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава внешнеполитического ведомства Беларуси ответил критикам заявления пресс-службы МИД, подчеркнув, что все сделано правильно и актуально.
 
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