Макей прокомментировал резонансное заявление МИД Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал резонансное заявление своего ведомства в адрес США, сообщает Sputnik.

"Огромное количество комментариев по поводу вчерашнего заявления пресс-службы МИД, при этом конституционное большинство – позитив, говорит о правильности и актуальности вопроса. Кстати, это заявление относится не только к заокеанским партнерам, но и к тем, кто находится ближе... Люблю Беларусь!" – написал министр в Instagram .

Пост в социальной сети Владимир Макей проиллюстрировал фотографией собаки.

Накануне МИД республики отреагировал на поздравление посольства США с Днем воли.

Поможем эффективнее осваивать Аляску

Пресс-служба ведомства, в частности, принесла извинения "за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников".

В заявлении также говорится, что в Минске благодарны назначенному послу США в Беларуси Джули Фишер "за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы". "Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос", - сетует белорусский МИД.

В заявлении подчеркивается, что белорусская сторона не может не отреагировать на протянутую американской стороной руку помощи в проведении выборов.

"Такие достижения американской избирательной системы, как голосование по почте и коллегия выборщиков вместо прямого волеизъявления, могут быть востребованы и изучены белорусской стороной", - отметили в пресс-службе.

В качестве ответного шага там предложили "внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель, готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией".

"Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты. Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится, и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси", - отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства Беларуси.