В районе площади Бангалор в Минске наблюдается большое скопление силовиков, движение перекрыто

Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске около 14.00 наблюдается скопление силовиков, передает корреспондент БелаПАН, ведущий мониторинг ситуации.

В частности, автозаки стоят улице Карастояновой позади парка Дружбы Народов, один автозак находится на самой площади Бангалор, автозаки также стоят на улицах Богдановича и Кульман.

Вокруг парка курсируют микроавтобусы с тонированными стеклами, за рулем которых сидят молодые мужчины спортивного вида с масками на лицах.

На улице Богдановича между домами, расположенными неподалеку от ресторана "Макдональдс", стоят группами сотрудники ОМОНа.

По самому парку Дружбы Народов курсируют милицейские патрули, там гуляют люди с детьми.

Около 14.25 перекрыто движение транспорта по улице Орловской от перекрестка с улицей Карастояновой в сторону площади Бангалор. Позднее было перекрыто движение к площади и со стороны других прилегающих к площади улиц. Сотрудники ГАИ пропускают только общественный транспорт.

В целом колонны спецтехники, автозаков, милицейских автобусов и микроавтобусов замечены по всему центру Минска. На некоторых улицах силовики останавливают прохожих, проверяют рюкзаки и телефоны.

Накануне телеграм-каналы анонсировали в Минске акцию, приуроченную ко Дню Воли, — 103-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, которая отмечалась 25 марта.

Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по факту размещения призывов в телеграм-каналах, в том числе признанных на территории Беларуси экстремистскими, к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта. СК в своем телеграм-канале предупреждает , что "лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В районе площади Бангалор в Минске наблюдается большое скопление силовиков, движение перекрыто Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске около 14.00 наблюдается скопление силовиков, передает корреспондент БелаПАН, ведущий мониторинг ситуации. В...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.