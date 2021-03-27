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В районе площади Бангалор в Минске наблюдается большое скопление силовиков, движение перекрыто
27.03.2021 14:55 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске около 14.00 наблюдается скопление силовиков, передает корреспондент БелаПАН, ведущий мониторинг ситуации.
В частности, автозаки стоят улице Карастояновой позади парка Дружбы Народов, один автозак находится на самой площади Бангалор, автозаки также стоят на улицах Богдановича и Кульман.
Вокруг парка курсируют микроавтобусы с тонированными стеклами, за рулем которых сидят молодые мужчины спортивного вида с масками на лицах.
На улице Богдановича между домами, расположенными неподалеку от ресторана "Макдональдс", стоят группами сотрудники ОМОНа.
По самому парку Дружбы Народов курсируют милицейские патрули, там гуляют люди с детьми.
Около 14.25 перекрыто движение транспорта по улице Орловской от перекрестка с улицей Карастояновой в сторону площади Бангалор. Позднее было перекрыто движение к площади и со стороны других прилегающих к площади улиц. Сотрудники ГАИ пропускают только общественный транспорт.
В целом колонны спецтехники, автозаков, милицейских автобусов и микроавтобусов замечены по всему центру Минска. На некоторых улицах силовики останавливают прохожих, проверяют рюкзаки и телефоны.
Накануне телеграм-каналы анонсировали в Минске акцию, приуроченную ко Дню Воли, — 103-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, которая отмечалась 25 марта.
Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по факту размещения призывов в телеграм-каналах, в том числе признанных на территории Беларуси экстремистскими, к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта. СК в своем телеграм-канале
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 27 марта. В районе площади Бангалор в Минске около 14.00 наблюдается скопление силовиков, передает корреспондент БелаПАН, ведущий мониторинг ситуации. В...
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