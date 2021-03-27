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В центре Минска концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника

27.03.2021 14:55 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. В центре Минска днем 27 марта концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника.

По словам очевидцев, колонны спецтехники, автозаков, милицейских автобусов и микроавтобусов замечены возле академии наук, а также в районе площадей Якуба Коласа и Победы, неподалеку от Октябрьской площади. На самой площади дежурит милицейский патруль. Колонна автобусов стоит также на улице Володарского. 

Спецтехника, водометы и автозаки находятся также на улице Саперов — неподалеку от Дворца Независимости.

Накануне телеграм-каналы анонсировали в Минске акцию, приуроченную ко Дню Воли, — 103-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, которая отмечалась 25 марта. 

 


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 марта. В центре Минска днем 27 марта концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника. По словам очевидцев, колонны спецтехники, автозаков,...
 
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