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В центре Минска концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника
27.03.2021 14:55 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 марта. В центре Минска днем 27 марта концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника.
По словам очевидцев, колонны спецтехники, автозаков, милицейских автобусов и микроавтобусов замечены возле академии наук, а также в районе площадей Якуба Коласа и Победы, неподалеку от Октябрьской площади. На самой площади дежурит милицейский патруль. Колонна автобусов стоит также на улице Володарского.
Спецтехника, водометы и автозаки находятся также на улице Саперов — неподалеку от Дворца Независимости.
Накануне телеграм-каналы анонсировали в Минске акцию, приуроченную ко Дню Воли, — 103-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, которая отмечалась 25 марта.
БелаПАН.
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Минск, 27 марта. В центре Минска днем 27 марта концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника. По словам очевидцев, колонны спецтехники, автозаков,...
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