Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. В центре Минска днем 27 марта концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника.

По словам очевидцев, колонны спецтехники, автозаков, милицейских автобусов и микроавтобусов замечены возле академии наук, а также в районе площадей Якуба Коласа и Победы, неподалеку от Октябрьской площади. На самой площади дежурит милицейский патруль. Колонна автобусов стоит также на улице Володарского.

Спецтехника, водометы и автозаки находятся также на улице Саперов — неподалеку от Дворца Независимости.

Накануне телеграм-каналы анонсировали в Минске акцию, приуроченную ко Дню Воли, — 103-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики, которая отмечалась 25 марта.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центре Минска концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника Минск, 27 марта. В центре Минска днем 27 марта концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника. По словам очевидцев, колонны спецтехники, автозаков,...

БелаПАН.