Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 марта. В Минске возле станции метро "Пушкинская" днем 27 марта задержан 30-летний житель Вилейского района Минской области. При нем находились газовый и сигнальный пистолеты, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

"В ходе личного досмотра также обнаружены патроны, лазерная указка и складной нож. Установлено, что задержанный состоит в деструктивных телеграм-чатах. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности", — отмечается в сообщении.

По информации Чемодановой, в настоящий момент по данному факту устанавливаются все обстоятельства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД сообщает о задержании возле станции метро "Пушкинская" мужчины с газовым и сигнальным пистолетами Минск, 27 марта. В Минске возле станции метро "Пушкинская" днем 27 марта задержан 30-летний житель Вилейского района Минской области. При нем находились газовый и...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.